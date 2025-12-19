 1.737

Vier Fahrzeuge krachen zusammen, Vollsperrung im Erzgebirge

Von Sarah Fuchs

Annaberg-Buchholz - Ein Unfall am Freitagmittag sorgt weiterhin für großes Verkehrschaos in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge).

Der VW kam von der Straße ab und landete in einem Zaun.

Gegen 12.15 Uhr krachte es auf der B95 im Bereich der Robert-Schumann-Straße.

Wie die Polizei bestätigte, stießen aus bislang noch ungeklärter Ursache zwei Autos der Marke VW sowie zwei Lastwagen (DAF und Mercedes) zusammen.

Der VW fuhr anschließend in einen Zaun und kam dort zum Stehen.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr Annaberg berichtete über drei Verletzte, die erst durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht wurden.

Der DAF-Fahrer blieb aktuellen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Außerdem hat der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Chemnitz die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.

Auch die beiden Lastwagen wurden bei dem Unfall stark beschädigt.

Die B95 ist weiterhin voll gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtbereich. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist aktuell bekannt.

