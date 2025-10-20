Vier Verletzte nach heftigem Crash im Erzgebirge: Staatsstraße stundenlang dicht

Aue-Bad Schlema - Heftiger Crash im Erzgebirge am Montagmorgen! Auf einem Autobahnzubringer krachten mehrere Autos zusammen. Vier Personen wurden dabei verletzt, drei davon schwer. Die Straße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Auf der S255 krachte es am Montagmorgen gewaltig: Ein Skoda kollidierte frontal mit einem VW. © Niko Mutschmann

Der Unfall geschah gegen 7.45 Uhr auf der S255 in Aue-Bad Schlema. Eine Skoda-Fahrerin (39) war in Richtung Aue unterwegs, als sie in einer Kurve auf Höhe der Curt-Bauer-Straße im Ortsteil Alberoda plötzlich in den Gegenverkehr geriet.

Der Skoda streifte dabei einen entgegenkommenden Opel (Fahrerin: 57). Danach krachte der Skoda mit einem entgegenkommenden VW (Fahrerin: 64) frontal zusammen. Der Crash war so heftig, dass die Front der Fahrzeuge zusammengedrückt wurde - Autoteile flogen über die Straße!



Schlussendlich krachte ein 37-jähriger Fahrer eines Ford-Transporters, der hinter dem VW unterwegs war, mit dem Volkswagen zusammen.

Die Straße musste gesperrt werden, zahlreiche Feuerwehr-, Rettungs- und Polizeikräfte rückten an. Zunächst kümmerten sich die Sanitäter um die Insassen der Fahrzeuge.

Laut Polizei wurden die VW-Fahrerin, die Skoda-Fahrerin und eine Beifahrerin (15) schwer verletzt. Sie kamen umgehend in ein Krankenhaus. Die Opel-Fahrerin wurde hingegen leicht verletzt, heißt es.