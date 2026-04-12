Vollsperrung im Erzgebirge: Schwerverletzte bei heftigem Crash an Autobahnzubringer

9.676 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei einem schweren Unfall auf der S258 bei Zwönitz hat es am Sonntag mehrere Verletzte gegeben.

Von Claudia Ziems

Zwönitz - Bei einem schweren Unfall auf der S258 bei Zwönitz (Erzgebirge) hat es am Sonntag mehrere Verletzte gegeben.

Ein Mazda und ein Audi krachten auf der S258 frontal zusammen.
Ein Mazda und ein Audi krachten auf der S258 frontal zusammen.  © André März

Gegen 14.15 Uhr krachten aus noch ungeklärter Ursache ein Mazda und ein Audi frontal zusammen.

Durch den heftigen Aufprall landete der Audi neben der Fahrbahn.

Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr Zwönitz, Lars Seitenglanz, waren keine Personen in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA) mitteilte, wurden sechs Menschen verletzt, drei von ihnen schwer.

Hubschraubereinsatz am frühen Morgen: Heftiger Unfall in der Oberlausitz
Sachsen Unfall Hubschraubereinsatz am frühen Morgen: Heftiger Unfall in der Oberlausitz

Im Einsatz waren 34 Einsatzkräfte der Feuerwehren Zwönitz, Brünlos und Kühnhaide.

Die S258 musste zwischen Zwönitz und Niederzwönitzer Straße in beiden Richtungen gesperrt werden.

Die Ermittlungen zum Unfall laufen.

zuletzt aktualisiert: 21.48 Uhr

Titelfoto: André März

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: