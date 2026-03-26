Vollsperrung nach Frontalcrash im Erzgebirge

Annaberg-Buchholz - Schwerer Unfall im Erzgebirge ! Am Donnerstagnachmittag krachten zwei Autos auf einer Bundesstraße frontal zusammen. Es folgte eine Vollsperrung, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Am Donnerstagnachmittag krachten auf der B101 bei Annaberg-Buchholz zwei Autos frontal zusammen. Die Bundesstraße wurde gesperrt. © André März

Gegen 16.25 Uhr krachte es auf der B101 bei Annaberg-Buchholz gewaltig. Aus bisher unbekannter Ursache stießen zwei Autos frontal zusammen.

Der Crash war so heftig, dass an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden entstand. Schnell rückten Rettungskräfte an, die B101 musste komplett gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, er landete kurzerhand auf der Bundesstraße.



Laut ersten Informationen wurden insgesamt drei Personen verletzt. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei.