Vollsperrung nach Unfall im Erzgebirge: VW kracht gegen Baum

Johanngeorgenstadt - Die S272 bei Johanngeorgenstadt ( Erzgebirge ) musste am Freitagabend nach einem Unfall voll gesperrt werden.

Der VW überschlug sich und knallte gegen einen Baum. © Niko Mutschmann

Gegen 22.30 Uhr kam ein VW-Fahrer (18) zwischen Johanngeorgenstadt und Erlabrunn aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und krachte gegen einen Baum.

Laut Polizei wurde der VW-Fahrer und auch die drei Insassen (17/18/18) leicht verletzt.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr Johanngeorgenstadt, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt im Einsatz.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.