Vollsperrung nach Unfall im Erzgebirge: VW kracht gegen Baum
Johanngeorgenstadt - Die S272 bei Johanngeorgenstadt (Erzgebirge) musste am Freitagabend nach einem Unfall voll gesperrt werden.
Gegen 22.30 Uhr kam ein VW-Fahrer (18) zwischen Johanngeorgenstadt und Erlabrunn aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und krachte gegen einen Baum.
Laut Polizei wurde der VW-Fahrer und auch die drei Insassen (17/18/18) leicht verletzt.
Neben der Polizei waren die Feuerwehr Johanngeorgenstadt, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt im Einsatz.
Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.
Die S272 musste circa zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen.
Erstmeldung: 1. August, 8.09 Uhr, zuletzt aktualisiert: 2. August, 11.29 Uhr
Titelfoto: Niko Mutschmann