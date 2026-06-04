Volvo rollt alleine los und stürzt in Bach: Vierstelliger Schaden!

Bad Gottleuba-Berggießhübel - Ein fahrerloses Auto rief am Mittwochmorgen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Feuerwehr gleich zweimal auf den Plan.

In Bad Gottleuba-Berggießhübel rollte ein Auto selbstständig in einen Bach. © Marko Förster

Wie die Polizei berichtet, war der Volvo, den der Fahrer zuvor auf der Straße "Hartmannsbach" im gleichnamigen Ortsteil von Bad Gottleuba-Berggießhübel abgestellt hatte, gegen 8 Uhr plötzlich von allein losgerollt.

Das Fahrzeug landete nach einigen Metern in einem Graben, in dem der Hartmannsbach fließt.

"Wir wurden zu einem Pkw in einem Graben alarmiert, mit ungenauen Angaben, ob sich noch Personen im Fahrzeug befinden", teilt die Freiwillige Feuerwehr Bad Gottleuba in einem Beitrag auf Instagram mit. Beim Eintreffen der Kameraden war dann aber schnell klar, dass sich niemand im Volvo befand. Dadurch wurde auch niemand verletzt.

Das Auto hingegen bekam einiges ab: Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Warum der Wagen selbstständig losgerollt war, ist noch unklar und muss nun untersucht werden.

Der Vorfall beschäftigte die Feuerwehr gleich zweimal: Während es bei ihrem ersten Einsatz vor Ort so schien, dass vom Unfallwagen keine weitere Gefahr ausgeht, mussten die Kameraden kurz darauf erneut anrücken - es traten nun doch Betriebsmittel aus dem Volvo aus.