Vorfahrt missachtet: Seat prallt gegen Kleintransporter

Kottmarsdorf - An einer Kreuzung im Landkreis Görlitz hat es am Donnerstagnachmittag gekracht.

Ein Vorfahrtsfehler sorgte am Donnerstagnachmittag für einen hohen Sachschaden an der S148. © xcitepress/Philipp Grohmann

Gegen 15.50 Uhr war der Fahrer eines Seats aus Richtung Niedercunnersdorf unterwegs und wollte die S148 überqueren.

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Mercedes-Kleintransporters, der aus Richtung Löbau kam, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Infolge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Verletzt wurde im Zuge des Unfalls glücklicherweise keiner der beteiligten Autofahrer. Eine Person klagte zwischenzeitlich über Unwohlsein und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.