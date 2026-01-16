Vorfahrt missachtet: Vier Personen nach Crash verletzt

Kamenz - Heftiger Zusammenstoß nach missachteter Vorfahrt: Bei einem Verkehrsunfall in Kamenz wurden am Freitagnachmittag vier Menschen verletzt.

Der Skoda stieß mit dem Ford zusammen. © xcitepress/domenic prater

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 14.50 Uhr auf der Neschwitzer Straße im Kamenzer Ortsteil Jesau.

Nach ersten Informationen missachtete eine 85-jährige Skoda-Fahrerin die Vorfahrtsregelung im Kreuzungsbereich der S94 und der S97 und kollidierte daraufhin mit einem Ford Transit, der in Richtung Kamenz unterwegs war.

Sowohl die Lenkerin des Skoda als auch der 49-jährige Ford-Fahrer sowie zwei weitere Personen, die sich in dem Kleintransporter befanden, wurden leicht verletzt.

Während der Rettungsdienst die Verletzten ins Krankenhaus brachte, kümmerte sich die Feuerwehr um ausgelaufene Betriebsstoffe.

Beide Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war bis etwa 17.30 Uhr gesperrt.