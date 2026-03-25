VW kracht gegen Baum: Straßensperrung in Freiberg
Freiberg - Die Straßensperrung nach einem Unfall in Freiberg sorgte am Mittwochmorgen pünktlich zum Berufsverkehr zwischenzeitlich für große Verzögerungen.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 6 Uhr.
Ein 57-jähriger VW-Fahrer war auf der Frauensteiner Straße in Richtung Weißenborn unterwegs, als er aus bisher noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam.
Dort krachte er mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der VW-Fahrer wurde Polizeiinformationen zufolge leicht verletzt. Der VW wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.
Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Für etwa eine halbe Stunde musste die Frauensteiner Straße voll gesperrt werden. Seitdem wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
Titelfoto: Marcel Schlenkrich