VW kracht gegen Baum: Straßensperrung in Freiberg

Freiberg - Die Straßensperrung nach einem Unfall in Freiberg sorgte am Mittwochmorgen pünktlich zum Berufsverkehr zwischenzeitlich für große Verzögerungen.

Die linke Fahrzeugfront sowie die Fahrertür des VW wurden stark beschädigt. © Marcel Schlenkrich

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 6 Uhr.

Ein 57-jähriger VW-Fahrer war auf der Frauensteiner Straße in Richtung Weißenborn unterwegs, als er aus bisher noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam.

Dort krachte er mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der VW-Fahrer wurde Polizeiinformationen zufolge leicht verletzt. Der VW wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.