VW schleudert in Gegenverkehr: Vier Verletzte bei Unfall im Erzgebirge

Zschopau - Bei einem schweren Unfall wurden im Erzgebirge vier Personen verletzt.

Ein VW-Fahrer war am Dienstag im Erzgebirge von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr gekracht. © Jan Härtel/Chempic

Der Crash passierte am späten Nachmittag auf der S228 zwischen Zschopau und Scharfenstein. Ein VW-Fahrer war, aus bislang unbekannter Ursache, in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke geknallt und schließlich in den Gegenverkehr geschleudert.

Nach ersten Informationen streifte der Polo zunächst einen VW Passat und krachte dann in einen Toyota.

Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt.