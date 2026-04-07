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VW schleudert in Gegenverkehr: Vier Verletzte bei Unfall im Erzgebirge
Zschopau - Bei einem schweren Unfall wurden im Erzgebirge vier Personen verletzt.
Der Crash passierte am späten Nachmittag auf der S228 zwischen Zschopau und Scharfenstein. Ein VW-Fahrer war, aus bislang unbekannter Ursache, in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke geknallt und schließlich in den Gegenverkehr geschleudert.
Nach ersten Informationen streifte der Polo zunächst einen VW Passat und krachte dann in einen Toyota.
Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt.
Die S228 musste zeitweise voll gesperrt werden.
Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic