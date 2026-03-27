Zwei schwere Unfälle im Erzgebirge: Ermittlungen dauern weiter an

Annaberg-Buchholz - Gleich zweimal krachte es am Donnerstagnachmittag auf der B101 im Erzgebirge ! Zunächst waren zwei Autos frontal zusammengestoßen. Es folgte eine Vollsperrung, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wenig später knallte ein Suzuki auf einer Kreuzung gegen einen Transporter zusammen - auch hier kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Am Donnerstagnachmittag krachten auf der B101 bei Annaberg-Buchholz zwei Autos frontal zusammen. Die Bundesstraße wurde gesperrt. © André März

Gegen 16.25 Uhr krachte es auf der B101 bei Annaberg-Buchholz gewaltig. Aus bisher unbekannter Ursache stießen zwei Autos frontal zusammen. Der Crash war so heftig, dass an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden entstand - zudem flogen zahlreiche Autoteile über die Straße.

Schnell rückten Rettungskräfte an, die B101 musste komplett gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, er landete kurzerhand auf der Bundesstraße.



Wie die Polizei mitteilte, wurde der 55-jährige Mitsubishi-Fahrer schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 43-jährige Kia-Fahrerin sowie Beifahrerin (73) des Mitsubishi wurden leicht verletzt.

Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Die B101 zwischen Annaberg-Buchholz und Thermalbad Wiesenbad war während der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 50.000 Euro.