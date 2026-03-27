Zwei schwere Unfälle im Erzgebirge: Ermittlungen dauern weiter an
Annaberg-Buchholz - Gleich zweimal krachte es am Donnerstagnachmittag auf der B101 im Erzgebirge! Zunächst waren zwei Autos frontal zusammengestoßen. Es folgte eine Vollsperrung, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wenig später knallte ein Suzuki auf einer Kreuzung gegen einen Transporter zusammen - auch hier kam es zu Verkehrsbehinderungen.
Gegen 16.25 Uhr krachte es auf der B101 bei Annaberg-Buchholz gewaltig. Aus bisher unbekannter Ursache stießen zwei Autos frontal zusammen. Der Crash war so heftig, dass an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden entstand - zudem flogen zahlreiche Autoteile über die Straße.
Schnell rückten Rettungskräfte an, die B101 musste komplett gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, er landete kurzerhand auf der Bundesstraße.
Wie die Polizei mitteilte, wurde der 55-jährige Mitsubishi-Fahrer schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 43-jährige Kia-Fahrerin sowie Beifahrerin (73) des Mitsubishi wurden leicht verletzt.
Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Die B101 zwischen Annaberg-Buchholz und Thermalbad Wiesenbad war während der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme komplett gesperrt.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 50.000 Euro.
Weiterer Unfall auf B101: Suzuki kracht mit Transporter zusammen
Der nächste Unfall geschah nur wenige Kilometer entfernt: Gegen 17.30 Uhr knallte es an der Kreuzung B101/Plattenstraße am Wolkensteiner Ortsteil Hilmersdorf.
Dort war ein Suzuki mit einem Mercedes-Kleintransporter zusammengekracht. Der Kreuzungsbereich musste daraufhin gesperrt werden.
Derzeitigen Polizeiinformationen wurden die beiden Insassen des Suzuki leicht verletzt.
Die B101 in Richtung Annaberg-Buchholz zwischen Hilmersdorf-Heinzebank und Hilmersdorf musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.
Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.500 Euro.
Zur genauen Unfallursache laufen nun die Ermittlungen der Polizei.
Erstmeldung: 26. März, 18 Uhr; letzte Aktualisierung: 27. März, 13.40 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: André März (2)