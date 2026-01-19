Unsichtbare Gefahr: Sonderfonds soll beim Aufspüren von gefährlicher Munition helfen

Dresden - In Sachsens Wäldern, auf alten Truppenübungsplätzen und ehemaligen Militärgeländen schlummern mutmaßlich Tausende Tonnen von Kampfmitteln. Davon geht eine hohe, eine unsichtbare Gefahr aus. Das muss sich ändern, fordert das BSW .

Munition ist ein reales Sicherheitsrisiko, sagt Jens Hentschel-Thöricht (47, BSW). © privat

Frohburg (Landkreis Leipzig) im Sommer 2025: Ein Bürger findet in einem ausgetrockneten Teich Munition und alarmiert die Behörden. Eine Spezialfirma entdeckt 2000 Munitionsteile aus der Zeit vor 1945. Offenbar wurde das Arsenal bei Kriegsende einfach in dem Teich entsorgt.



Noch größer dürfte die Belastung auf militärisch genutzten Liegenschaften der Roten Armee, der Nationalen Volksarmee der DDR, der Bundeswehr und von Wäldern insbesondere in Ostsachsen sein.

"Munitionsbelastete Waldflächen sind kein Randthema, sondern ein reales Sicherheitsrisiko", sagte der Sprecher der BSW-Fraktion für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, Jens Hentschel-Thöricht (47).

Wie gefährlich sie werden können, haben die Brände in der Gohrischheide (Landkreis Meißen) im vergangenen Jahr gezeigt.