Sechs US-Militärhubschrauber über Sachsen gesichtet: Das sagt die Bundeswehr dazu

Zwickau/Hoyerswerda - Militärische Aktivität über Sachsen ! Am Montagmittag sind sechs Militärhubschrauber der US-Armee am Himmel gesichtet worden.

Sechs Chinook-Transporthelikopter der US-Streitkräfte sorgten am Montag über Sachsen für Aufsehen. (Symbolfoto) © Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire/dpa

Wie das Luftfahrtamt der Bundeswehr auf TAG24-Anfrage mitteilte, waren die Luftfahrzeuge vom Typ Boeing CH-47 Chinook auf dem Weg von Franken in Bayern zum Militärflughafen "Pruszcz Gdanski" in Polen.

Daten des Flugradars belegen, dass die Maschinen um 12 Uhr die "Illesheim Air Base" verließen und rund 35 Minuten später den sächsischen Luftraum erreichten.

"Hierbei überflogen die Hubschrauber den Norden Zwickaus von 12.44 Uhr bis 12.46 Uhr von Westen nach Nordosten in einer Höhe von 1264 Fuß (385 Meter) bis 1479 Fuß (450 Meter) über Grund und einer Geschwindigkeit von bis zu 135 Knoten (250 km/h)", erklärte ein Sprecher.

Anschließend verlief die Route an Chemnitz vorbei und weiter über Nossen (Landkreis Meißen) sowie Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) bis nach Bad Muskau an die deutsch-polnische Grenze, wo mehrere Kreise gezogen wurden, bevor ein Rückflug inklusive Landung um 14.20 Uhr am International Airport von Dresden erfolgte - womöglich zum Auftanken.