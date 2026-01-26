Erfolg im Insolvenzverfahren: Sächsisches Traditionsunternehmen gerettet

Arnsdorf - Erfreuliche Nachrichten für einen sächsischen Traditionsbetrieb: Die zahlungsunfähige Firma "Varialux" mit Sitz in Arnsdorf (Landkreis Bautzen ) ist gerettet. Während des Insolvenzverfahrens konnte eine Lösung erzielt werden.

Dank eines Investors kann die neu gegründete Varialux-nmd GmbH weiter Spezialleuchten produzieren. (Symbolfoto) © 123RF/sawatburarat

Nach wochenlangen Verhandlungen gelang dem zuständigen Verwalter Thomas Beck der Verkauf des Unternehmens an einen Investor und die Übertragung der Geschäftstätigkeiten zum 1. Januar auf die neu gegründete Varialux-nmd GmbH.

Rund 50 der 60 Jobs konnten erhalten werden, was ein "großer Erfolg" sei, so der Jurist. Langjährige Kunden und Lieferanten hätten sich sehr konstruktiv in den Sanierungsprozess zur Sicherung des Standorts eingebracht.

Aufgrund von Umsatzrückgängen sowie der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage war der seit 1952 bestehende Hersteller für Spezialleuchten in Schieflage geraten.

"Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen wurde der Geschäftsbetrieb von Varialux durch die Insolvenzverwaltung ohne Unterbrechung [...] bis zur Verfahrenseröffnung und darüber hinaus fortgeführt", berichtet Beck.