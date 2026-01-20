Endlich wird mal was billiger: So konkret sind die Preise für Strom und Gas gesunken
Dresden - Seit dem Ukraine-Krieg und der damit verbundenen Energiekrise wird gefühlt alles teurer. Nur die Strom- und Gaspreise sind derzeit im Tiefflug. Sachsen profitiert davon besonders.
Rund 8,5 Prozent sparen Verbraucher in Sachsen im Schnitt in der örtlichen Grundversorgung. Damit sind die Rückgänge laut der Vergleichsplattform Verivox im Freistaat so hoch wie nirgendwo sonst in Deutschland.
Ein 3-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 kWh bezahlt dort im Schnitt rund 143 Euro weniger, teilte Verivox mit. Allerdings ist der Grundversorgungstarif meist der teuerste.
Bei SachsenEnergie, also in Dresden und Ostsachsen, sank der Stromverbrauchspreis zum Jahreswechsel um bis zu 4,24 Cent pro Kilowattstunde. Ersparnis für einen 4-Personen-Haushalt: bis zu 91 Euro im Jahr. Heizen mit Erdgas ist um 0,34 Cent je Kilowattstunde billiger.
Die Preise gesenkt haben auch die Leipziger Stadtwerke. Bei Strom sparen Haushalte mit einem Verbrauch von 1800 kWh damit rund sechs Prozent oder 52 Euro brutto pro Jahr, bei Gas sogar rund neun Prozent oder 189 Euro brutto jährlich, so der Versorger.
Strompreise in Sachsen sinken wieder
Eins Energie in Chemnitz teilte auf TAG24-Anfrage mit, die Preise zum 1. März senken zu wollen. Gesunken sind sie bereits bei enviaM und MITGAS für Kunden in Südwest- und Nordsachsen. Sie zahlen bei Strom in der Grundversorgung 5,97 Cent weniger (31,94 Cent/kWh brutto).
Der Grundpreis stieg um 1,91 Euro auf 14 Euro pro Monat. Privatkunden sparen 96 Euro (11 Prozent) pro Jahr. Gas sank um 1,07 Cent/kWh, der Grundpreis stieg um 2,73 Euro auf 9,42 Euro pro Monat.
Bundesweit registrierte Verivox bei regionalen Grundversorgern laut den Ankündigungen von vor dem Jahreswechsel 307 Preissenkungen bei Strom und 192 bei Gas.
Titelfoto: IMAGO/Michael Gstettenbauer