15 Jahre alter Fall: Hat Mörder Tony B. aus Weißwasser auch seine Mutter auf dem Gewissen?

Görlitz/Weißwasser - Im März wurde Verkäufer Tony B. (32) aus Weißwasser wegen Mordes aus Eifersucht an seinem Cousin (†30) zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Seit März sitzt Tony B. (32) lebenslänglich wegen Mordes ein. Er rammte seinem Cousin ein Messer in den Schädel. © Ove Landgraf

Noch während des Prozesses kündigte Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu (63) weitere Ermittlungen an: Denn es gibt Hinweise darauf, dass Tony bereits 2011 zumindest an einem Mord beteiligt gewesen sein könnte.

An einem Sonntag, dem 29. Mai 2011, meldete sich der inzwischen verstorbene Hans-Joachim B., Vater von Tony, bei der Polizei und gestand den Mord an seiner Ehefrau Bärbel.

Er wurde wegen Totschlags zu fünf Jahren Haft verurteilt, kam nach drei Jahren frei und ist mittlerweile verstorben.

"Im Rahmen der Ermittlungen wurden Informationen bekannt, die darauf hindeuten, dass der Vater die Tat zum Schutze seines Sohnes auf sich genommen haben könnte", erklärt Polizeisprecher Kai Siebenäuger (46).