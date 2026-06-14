Bleibt Bad Brambach eigenständig? So fiel der Bürgerentscheid aus

Bad Elster/Bad Brambach - Bad Brambach wird nicht nach Bad Elster eingemeindet. In diesem Punkt waren sich die Einwohner beider Vogtland -Gemeinden bei einem Bürgerentscheid einig.

Bad Brambach bleibt eine eigenständige Gemeinde, das ergab ein Bürgerentscheid am Sonntag. © Ralph Kunz

Die Stimmberechtigten hatten am Sonntag die Möglichkeit, bei einem Bürgerentscheid für oder gegen eine Eingemeindung zu stimmen. Die Auszählung begann direkt nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr, das Ergebnis war eindeutig:

Wie die Freie Presse schreibt, stimmten die Einwohner von Bad Brambach mehrheitlich mit Nein. 555 waren gegen die Eingemeindung, 438 dafür.

In Bad Elster fiel das Ergebnis noch eindeutiger aus. 900 Bürger setzten ihr Kreuz bei nein und nur 554 bei ja.