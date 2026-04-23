"Forzkapsl", "Babuschn", "Sprengstitz": Vogtländisches Wort des Jahres 2026 gesucht

Plauen - Der Vogtlandkreis sucht erneut das Wort des Jahres. Ziel der Wahl zum "Vogtländischen Wort des Jahres" ist es, die regionale Mundart lebendig zu halten.

Der Vogtlandkreis sucht erneut das Wort des Jahres. (Symbolfoto) © 123rf/mohdazrin

Zur diesjährigen Abstimmung haben die Vogtländischen Hoheiten gemeinsam mit "Landrätin" Resi ihre persönlichen Lieblingswörter nominiert.

Zur Abstimmung stehen folgende Begriffe:

biedln - verpetzen, anschwärzen, verraten (Tina I., Königin der Städtepartnerschaft Rosbach/Netzschkau)

- verpetzen, anschwärzen, verraten (Tina I., Königin der Städtepartnerschaft Rosbach/Netzschkau) Griehgeniffte - geriebene grüne Klöße (Spitzenprinzessin Maxi)

- geriebene grüne Klöße (Spitzenprinzessin Maxi) Sprengstitz - Gießkanne (Brunnenkönigin Mirjam I.)

- Gießkanne (Brunnenkönigin Mirjam I.) Forzkapsl - Bett (Sächsische Schlossprinzessin Jeanette I.)

- Bett (Sächsische Schlossprinzessin Jeanette I.) Babuschn - alte Hausschuhe (Sperkenprinzessin Lisa)

- alte Hausschuhe (Sperkenprinzessin Lisa) oriescheln - wenn die erfrorenen Hände wieder zum Leben erwachen (Sperkenprinzessin Lisa)

Abstimmen könnt Ihr ab sofort bis zum 15. Juni unter vogtlandkreis.de/vogtländischeswortdesjahres.