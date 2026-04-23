"Forzkapsl", "Babuschn", "Sprengstitz": Vogtländisches Wort des Jahres 2026 gesucht

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Der Vogtlandkreis sucht erneut das Wort des Jahres. Ziel der Wahl zum "Vogtländischen Wort des Jahres" ist es, die regionale Mundart lebendig zu halten.

Von Claudia Ziems

Plauen - Der Vogtlandkreis sucht erneut das Wort des Jahres. Ziel der Wahl zum "Vogtländischen Wort des Jahres" ist es, die regionale Mundart lebendig zu halten.

Der Vogtlandkreis sucht erneut das Wort des Jahres. (Symbolfoto)
Der Vogtlandkreis sucht erneut das Wort des Jahres. (Symbolfoto)  © 123rf/mohdazrin

Zur diesjährigen Abstimmung haben die Vogtländischen Hoheiten gemeinsam mit "Landrätin" Resi ihre persönlichen Lieblingswörter nominiert.

Zur Abstimmung stehen folgende Begriffe:

  • biedln - verpetzen, anschwärzen, verraten (Tina I., Königin der Städtepartnerschaft Rosbach/Netzschkau)
  • Griehgeniffte - geriebene grüne Klöße (Spitzenprinzessin Maxi)
  • Sprengstitz - Gießkanne (Brunnenkönigin Mirjam I.)
  • Forzkapsl - Bett (Sächsische Schlossprinzessin Jeanette I.)
  • Babuschn - alte Hausschuhe (Sperkenprinzessin Lisa)
  • oriescheln - wenn die erfrorenen Hände wieder zum Leben erwachen (Sperkenprinzessin Lisa)
Rettungseinsatz in Plauen: Frau in Tiefgarage eingeklemmt
Vogtland Rettungseinsatz in Plauen: Frau in Tiefgarage eingeklemmt

Abstimmen könnt Ihr ab sofort bis zum 15. Juni unter vogtlandkreis.de/vogtländischeswortdesjahres.

"Hietroochbrettl" hatte im vergangenen Jahr die Nase vorn

Am 21. Juni, 20.15 Uhr, wird das Gewinnerwort im Abendprogramm auf der Bühne des Vogtlandradios bekannt gegeben. Verkünden werden es Landrat Thomas Hennig, "Landrätin" Resi und die Hoheiten des Vogtlandkreises.

Im vergangenen Jahr hat sich bei der Wahl das Vogtländische Wort "Hietroochbrettl" (Tablett) durchgesetzt.

Titelfoto: 123rf/mohdazrin

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