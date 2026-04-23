"Forzkapsl", "Babuschn", "Sprengstitz": Vogtländisches Wort des Jahres 2026 gesucht
Plauen - Der Vogtlandkreis sucht erneut das Wort des Jahres. Ziel der Wahl zum "Vogtländischen Wort des Jahres" ist es, die regionale Mundart lebendig zu halten.
Zur diesjährigen Abstimmung haben die Vogtländischen Hoheiten gemeinsam mit "Landrätin" Resi ihre persönlichen Lieblingswörter nominiert.
Zur Abstimmung stehen folgende Begriffe:
- biedln - verpetzen, anschwärzen, verraten (Tina I., Königin der Städtepartnerschaft Rosbach/Netzschkau)
- Griehgeniffte - geriebene grüne Klöße (Spitzenprinzessin Maxi)
- Sprengstitz - Gießkanne (Brunnenkönigin Mirjam I.)
- Forzkapsl - Bett (Sächsische Schlossprinzessin Jeanette I.)
- Babuschn - alte Hausschuhe (Sperkenprinzessin Lisa)
- oriescheln - wenn die erfrorenen Hände wieder zum Leben erwachen (Sperkenprinzessin Lisa)
Abstimmen könnt Ihr ab sofort bis zum 15. Juni unter vogtlandkreis.de/vogtländischeswortdesjahres.
"Hietroochbrettl" hatte im vergangenen Jahr die Nase vorn
Am 21. Juni, 20.15 Uhr, wird das Gewinnerwort im Abendprogramm auf der Bühne des Vogtlandradios bekannt gegeben. Verkünden werden es Landrat Thomas Hennig, "Landrätin" Resi und die Hoheiten des Vogtlandkreises.
Im vergangenen Jahr hat sich bei der Wahl das Vogtländische Wort "Hietroochbrettl" (Tablett) durchgesetzt.
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