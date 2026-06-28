Großeinsatz an sächsischer Talsperre: Zwei Männer werden vermisst
Pöhl - Großeinsatz an der Talsperre Pöhl (Vogtland)! Seit mehreren Stunden werden zwei Männer gesucht.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die beiden Männer am Sonntagnachmittag als vermisst gemeldet.
Laut den Informationen der Freien Presse sollen sie mit einem Tretboot auf der Talsperre unterwegs gewesen sein. Derzeit fehlt von den beiden Männern jedoch jede Spur.
Vor Ort sind Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht im Einsatz. Auch die Drohnenstaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe sowie eine Taucherstaffel aus Zeulenroda sind im Einsatz.
Das Kriseninterventionsteam des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen kümmere sich um die Angehörigen.
Wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte, dauert die Suche derzeit noch an.
Bereits am Freitagabend wurde ein Mann an der Talsperre als vermisst gemeldet. Doch nach kurzer Zeit gab es in diesem Fall die Entwarnung: Der Mann hatte glücklicherweise keinen Badeunfall, sondern war nur eine Runde spazieren gewesen.
Titelfoto: Ellen Liebner (2)