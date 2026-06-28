Großeinsatz an sächsischer Talsperre: Zwei Männer werden vermisst

Pöhl - Großeinsatz an der Talsperre Pöhl ( Vogtland )! Seit mehreren Stunden werden zwei Männer gesucht.

Großeinsatz an der Talsperre Pöhl. © Ellen Liebner

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die beiden Männer am Sonntagnachmittag als vermisst gemeldet.

Laut den Informationen der Freien Presse sollen sie mit einem Tretboot auf der Talsperre unterwegs gewesen sein. Derzeit fehlt von den beiden Männern jedoch jede Spur.

Vor Ort sind Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht im Einsatz. Auch die Drohnenstaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe sowie eine Taucherstaffel aus Zeulenroda sind im Einsatz.

Das Kriseninterventionsteam des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen kümmere sich um die Angehörigen.

Wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte, dauert die Suche derzeit noch an.