Kaum mehr Astronomie-Unterricht: Wer erklärt Sachsens Schülern die Sterne?

Rodewisch - Erstmals seit 50 Jahren hat die Menschheit wieder Kurs auf den Mond genommen . Doch in Sachsen stellt sich eine ziemlich irdische Frage: Wie viel Weltall steckt eigentlich noch im Unterricht unserer Kinder? Die ehrliche Antwort: nicht mehr besonders viel.

Die astronomischen Einrichtungen in Rodewisch haben eine lange Tradition: Die Sternwarte gibt es seit 1950, das Planetarium wurde 1985 eingeweiht. © Jan Woitas/dpa

Das Fach Astronomie wurde an Sachsens Schulen schon 2007 abgeschafft. Wissen über Sterne und Planeten steckt heute nur noch verteilt in anderen Fächern. Umso wichtiger sind Orte, an denen das Universum nicht trocken gelehrt, sondern erlebbar wird: Sternwarten und Planetarien.

Wie wichtig außerschulische Lernorte sind, zeigt Rodewisch (Vogtlandkreis). Dort vermittelt Olaf Graf (59) in der Schulsternwarte und im Planetarium "Sigmund Jähn" astronomische Grundbildung für Tausende. Rund 12.000 Schüler kamen im vergangenen Jahr zu 270 Veranstaltungen, insgesamt waren es 20.000 Besucher.

"Wir versuchen, die Bildung über das All für alle zugänglich zu machen", sagt Graf. Doch solche Einrichtungen sind kein Selbstläufer. Sie hängen am Engagement der Kommunen, und auch dort wird Personal knapp. Selbst dort, wo das Weltall noch lebendig vermittelt wird, läuft also vieles längst auf Verschleiß.