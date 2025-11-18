Nach vermeintlicher UFO-Sichtung in Sachsen: Rätsel um mysteriöses Foto wohl gelöst
Schöneck - Wohl doch kein außerirdischer Besuch in Sachsen! Nachdem am Sonntag mehrere Bewohner aus Schöneck (Vogtland) ein unbekanntes Flugobjekt (kurz: UFO) am Himmel entdeckt haben wollen, stellt sich die ganze Sache nun völlig anders dar. Experten sind sich einig: Es handelt sich wohl um ein ganz irdisches Phänomen.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, hätten Experten herausgefunden, dass es sich möglicherweise um Kondensstreifen eines Flugzeugs handelt.
Wie die Freie Presse berichtet, überflogen am Sonntag - kurz vor der Sichtung - zwei Flugzeuge aus Richtung Prag die Region. Diese sollen den Kondensstreifen hinterlassen haben, der zunächst aussah wie ein abgestürztes Flugobjekt, das noch in der Luft explodierte. Ein abgestürzter Flieger wurde bisher nicht gefunden.
Fotos und Videos dokumentierten den "UFO-Absturz". Zu sehen war eine dunkle Wolke, die weiter unten in einen vermeintlichen Feuerball überging.
Tatsächlich hatten Zeugen auch von einem Knall berichtet. Laut der Freien Presse sind sich Experten allerdings sicher, dass dieser "von einem unabhängigen, unbekannten Ereignis" stammt.
Entsprechende Verwirbelungen und das darauf fallende Sonnenlicht hätten auf den Bildern wie ein Absturz gewirkt, heißt es weiter.
Große Suchaktion nach vermeintlichem UFO erfolglos
Der vermeintliche UFO-Alarm sorgte am Sonntagabend für große Aufregung. Die Polizei nahm die Sichtungen sehr ernst, eine mögliche Absturzstelle zwischen Schöneck und Oelsnitz/V. wurde gesucht. Dabei kamen auch Drohnen und Wärmebildkameras zum Einsatz. Doch die Suche blieb erfolglos.
Der Fall blieb mysteriös: Ein KI-generiertes Bild wurde ausgeschlossen, da mehrere Anrufe bei der Polizei eingingen. Auch Schrott oder Asteroiden aus dem Weltraum kamen nicht infrage, ein Flugzeug wurde ebenfalls nicht vermisst.
Die völlig irdische Erklärung, dass es sich um Kondensstreifen handelt, dürfte viele Bewohner nun beruhigen.
Titelfoto: Bildmontage: Florian Wissgott (2)