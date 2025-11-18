Nach vermeintlicher UFO-Sichtung in Sachsen: Rätsel um mysteriöses Foto wohl gelöst

Schöneck - Wohl doch kein außerirdischer Besuch in Sachsen ! Nachdem am Sonntag mehrere Bewohner aus Schöneck ( Vogtland ) ein unbekanntes Flugobjekt (kurz: UFO) am Himmel entdeckt haben wollen , stellt sich die ganze Sache nun völlig anders dar. Experten sind sich einig: Es handelt sich wohl um ein ganz irdisches Phänomen.

Diese Aufnahme eines vermeintlichen UFO-Absturzes sorgte für Aufregung. Nun geben Experten Entwarnung. © Florian Wissgott

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, hätten Experten herausgefunden, dass es sich möglicherweise um Kondensstreifen eines Flugzeugs handelt.

Wie die Freie Presse berichtet, überflogen am Sonntag - kurz vor der Sichtung - zwei Flugzeuge aus Richtung Prag die Region. Diese sollen den Kondensstreifen hinterlassen haben, der zunächst aussah wie ein abgestürztes Flugobjekt, das noch in der Luft explodierte. Ein abgestürzter Flieger wurde bisher nicht gefunden.

Fotos und Videos dokumentierten den "UFO-Absturz". Zu sehen war eine dunkle Wolke, die weiter unten in einen vermeintlichen Feuerball überging.

Tatsächlich hatten Zeugen auch von einem Knall berichtet. Laut der Freien Presse sind sich Experten allerdings sicher, dass dieser "von einem unabhängigen, unbekannten Ereignis" stammt.

Entsprechende Verwirbelungen und das darauf fallende Sonnenlicht hätten auf den Bildern wie ein Absturz gewirkt, heißt es weiter.