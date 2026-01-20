Volker Zack entert Sachsens kleinstes Olsenbande-Museum

Riesa - Den "echten" Egon hat Sebastian Kujath (47) nie persönlich getroffen. Doch mit Theater-Egon Volker Zack (54) hat der Handwerker aus Riesa am Montag Kaffee getrunken.

Egons Zigarre darf nicht fehlen - der Kopf der Bande war übrigens "Linksraucher". © Steffen Füssel

Zack besuchte vor seiner 80. Boulevardtheater-Vorstellung von "Die Olsenbande wechselt die Windeln" zusammen mit "Dynamit-Harry" Thomas Kaufmann (48) den wohl größten Olsenbande-Fan im wohl kleinsten Olsenbande-Museum der Welt.

Schon von Weitem ist sichtbar, wo Sebastian seinen Kult auslebt - dänische Fahnen flattern am Balkon im Erdgeschoss des Altneubaus. Dahinter lebt er mit seiner Lebensgefährtin Yvonne (40). Und die versichert lachend: "Ich heiße wirklich so."

Yvonne hat für Zack den Kaffeetisch gedeckt, mit feinem Geschirr, Kuchen und belegten Brötchen. Bei so viel Gastfreundschaft kommen Zack, Kaufmann und Kujath schnell ins Plaudern. "Ich war sehr skeptisch, ob ein Bühnenstück an die Genialität der 14 Olsenbande-Filme rankommen kann", gesteht Sebastian.

Jetzt ist er nicht nur überzeugt, er hat das von Zack und Kaufmann geschriebene Stück schon drei Mal gesehen. "Für mich ist es der 15. Olsenbande-Film", lacht der Sammler und bittet in sein Refugium.