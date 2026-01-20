Volker Zack entert Sachsens kleinstes Olsenbande-Museum
Riesa - Den "echten" Egon hat Sebastian Kujath (47) nie persönlich getroffen. Doch mit Theater-Egon Volker Zack (54) hat der Handwerker aus Riesa am Montag Kaffee getrunken.
Zack besuchte vor seiner 80. Boulevardtheater-Vorstellung von "Die Olsenbande wechselt die Windeln" zusammen mit "Dynamit-Harry" Thomas Kaufmann (48) den wohl größten Olsenbande-Fan im wohl kleinsten Olsenbande-Museum der Welt.
Schon von Weitem ist sichtbar, wo Sebastian seinen Kult auslebt - dänische Fahnen flattern am Balkon im Erdgeschoss des Altneubaus. Dahinter lebt er mit seiner Lebensgefährtin Yvonne (40). Und die versichert lachend: "Ich heiße wirklich so."
Yvonne hat für Zack den Kaffeetisch gedeckt, mit feinem Geschirr, Kuchen und belegten Brötchen. Bei so viel Gastfreundschaft kommen Zack, Kaufmann und Kujath schnell ins Plaudern. "Ich war sehr skeptisch, ob ein Bühnenstück an die Genialität der 14 Olsenbande-Filme rankommen kann", gesteht Sebastian.
Jetzt ist er nicht nur überzeugt, er hat das von Zack und Kaufmann geschriebene Stück schon drei Mal gesehen. "Für mich ist es der 15. Olsenbande-Film", lacht der Sammler und bittet in sein Refugium.
Eintritt in Sachsens kleinstes Olsenbande-Museum kostet nur fünf Euro
Auf nur acht Quadratmetern häufen sich Modelle, Autogramme, Poster, Melone, Aschenbecher, Yvonnes Blütenhut und vieles mehr.
"Echte Filmrequisiten sind für mich unbezahlbar, aber ich sammle alles drumherum." Und das sind immerhin über 500 Exponate, einige hängen mangels Platz an der Decke.
Zack staunt nicht schlecht und kann zwei Theaterrequisiten hinzufügen: Stützstrümpfe und eine Kuchenschachtel. "Ich bin heilfroh, dass so ein Hardcore-Fan wie Sebastian unser Stück toll findet", sagt Zack erleichtert.
Und schiebt noch ein Schmankerl nach: "Im ersten Teil, der 2015 Premiere feierte, brauchte ich noch eine graue Perücke. Jetzt in Teil zwei bin ich selbst grau."
Noch mehr Episoden sind im MDR Radio Sachsen zu hören. Im Boulevardtheater marschiert die Olsenbande noch bis 22. Februar über die Bühne. Wer das Riesaer Mini-Museum besuchen will, meldet sich per E-Mail ([email protected]) an. Der Eintritt inklusive Kaffee und Kuchen kostet nur fünf Euro.
Titelfoto: Steffen Füssel