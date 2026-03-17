Empfehlung von Unternehmens-Beratung: VW soll Standorte in Sachsen schließen!

Leipzig/Chemnitz - Ratzeputz weg! Autobauer Volkswagen unterhält in Sachsen noch drei Standorte, Porsche einen weiteren. Noch. Die Unternehmensberatung McKinsey empfiehlt die Schließung.

Noch läuft die Produktion im VW-Werk Zwickau-Mosel. © imago/Sylvio Dittrich

Was bleibt von VW in Deutschland? Die Frage drängte sich in der vergangenen Woche geradezu auf, nachdem bekannt wurde, dass der Gewinn des Konzerns 2025 um die Hälfte eingebrochen war.

Nun hat der Unternehmensberater McKinsey offenbar eine Antwort gefunden. Sie besteht aus wenigen Worten: Wolfsburg (VW) und Ingolstadt (Audi).

Wie "Bild" und "Spiegel" berichten, sollen demnach alle anderen Werke langfristig dichtgemacht werden, darunter auch das Porsche-Werk in Leipzig und die VW-Produktion in Mosel bei Zwickau. Ob das Motorenwerk Chemnitz in diesem Szenario Bestand hätte, ist unklar.

Ein Sprecher des VW-Konzernbetriebsrats wollte die Informationen nicht kommentieren und sprach von haltlosen Spekulationen.