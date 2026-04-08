Wegen Iran-Krieg: Sachsen stoppt alle Tiertransporte in den Nahen Osten

Dresden - Sachsen hat vorerst alle Transporte von Nutztieren in den Nahen Osten gestoppt. Grund sind die aktuellen Kampfhandlungen in der Region.

Der Verkauf von Nutztieren in die vom Krieg betroffenen Länder und in die Anrainerstaaten müsse momentan in Sachsen ausgesetzt werden. © Friso Gentsch/dpa

"Das Wohl der Tiere auf dem Transport und nicht zuletzt auch die Gesundheit der begleitenden Beschäftigten können derzeit nicht sichergestellt werden", erklärte Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD) die Entscheidung ihres Hauses.

Deshalb müsse der Verkauf von Nutztieren in die vom Krieg betroffenen Länder und in die Anrainerstaaten momentan ausgesetzt werden.

Nach den Worten von Köpping könnten unkalkulierbare Verzögerungen oder auch Umleitungen der Transporte deren Dauer erheblich verlängern. "Damit steigt das Risiko für Stress, Verletzungen und Leiden der Tiere deutlich an. Das ist nicht hinnehmbar."

Das Sozialministerium ist in die Genehmigungspraxis für solche Transporte eingebunden. Es hat die sächsischen Veterinärbehörden per Erlass angewiesen, entsprechende Anträge aufgrund der aktuellen Lage abzulehnen.