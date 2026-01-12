Mann und Mädchen bei Rodel-Unfall verletzt, doch dann braucht auch das DRK Hilfe

Pirna - Das herrliche Winterwetter mit Sonnenschein und reichlich Schnee trieb am Sonntag bestimmt einige Hobby-Rodler ins Freie - so auch auf dem Kohlberg in Pirna . Allerdings birgt die frostige Freizeitgestaltung auch Gefahren, wie ein Mann (45), ein Mädchen (7) und der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes am Mittag erfahren mussten.

Die Feuerwehr packte beim Krankentransport auf dem Kohlberg mit an. © Marko Förster

Gegen 12.45 Uhr verletzten sich der 45-Jährige und die Siebenjährige nämlich bei einer Kollision, wie ein Sprecher der Feuerwehr Pirna gegenüber TAG24 bestätigte. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist aktuell aber noch nicht geklärt.

Beide sollten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, doch die Witterung und der abschüssige Hang stellten das DRK vor einige Probleme. Deshalb rückten kurz darauf die Kameraden der Pirnaer Feuerwehr aus und eilten zur Hilfe.

Die sechs Einsatzkräfte erklommen den Kohlberg, legten dem Rettungswagen Schneeketten für eine sichere Rückfahrt an und unterstützten die Sanitäter dabei, den Verletzten per Schleifkorbtrage in den Wagen zu heben.