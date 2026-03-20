Problem-Wolf aus Sachsen ist tot: Unglück beendet brisanten Fall

Czerwona Woda/Görlitz - Dramatisches Ende einer wochenlangen Entwicklung: Der junge Wolf MT15, der in Ostsachsen zuletzt für Aufsehen sorgte , ist tot. Das Tier kam bereits in der Nacht zum 13. März bei einem Verkehrsunfall im polnischen Ort Czerwona Woda ums Leben. Das bestätigten das Landratsamt Görlitz und das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in einer gemeinsamen Mitteilung.

Wolf MT15 zeigte immer wieder zu wenig Scheu und näherte sich Menschen an. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Zuvor war der Wolf Thema intensiver Diskussionen im Landkreis Görlitz: Der junge Rüde aus dem Rudel Großhennersdorf war seit Herbst 2025 immer wieder durch ungewöhnlich geringe Scheu vor Menschen aufgefallen.

Mehrfach näherte er sich Personen auf unter 30 Meter, teilweise sogar auf Privatgrundstücken.

Experten gehen davon aus, dass der junge Wolf durch positive Erfahrungen mit Menschen seine natürliche Scheu verlor. Genau das ist gefährlich für Tier und Mensch.

Um solche Entwicklungen zu stoppen, greifen Behörden zunächst zu sogenannten Vergrämungsmaßnahmen: gezielte Abschreckung mit Schreck- oder Schmerzreizen.

Der Wolf soll dadurch lernen, Menschen zu meiden. Bei MT15 zeigte das jedoch nur kurzfristig Wirkung.