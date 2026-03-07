Bürgermeisterin stemmt sich gegen Windrad-Pläne in Sachsen

Dresden - Die Regionalpläne für Windparks in Sachsen sind da und haben das Zeug, ganze Landstriche zu verändern. Dippoldiswaldes Oberbürgermeisterin Kerstin Körner (54, CDU) hatte bereits den Wind in ihrer Bundespartei gedreht. Nun will sie sich das Bundesgesetz vorknöpfen.

Die Dippser OB Kerstin Körner (54, CDU) beim Bundesparteitag der CDU. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

"Es reicht nicht, nur dagegen zu sein. Wir müssen das Gesetz ändern", sagt Körner zu TAG24. Und meint: die Regionalpläne zur Errichtung neuer Windkraftanlagen.

1,3 Prozent Sachsenland sollen bis nächstes Jahr Windgebiete werden. Dafür mussten die Planer auch in Naturschutzgebiete ausweichen. Grund dafür ist ein Bundesgesetz, wonach bis 2032 sogar 2 Prozent fällig werden.

Körner ist die Macherin unter den Meckerern in Sachsen: Sie trug einen Stadtratsbeschluss zum CDU-Bundesparteitag - und setzte sich durch. Die Kanzlerpartei wolle demnach das Zwei-Prozent-Ziel überprüfen. Aber das reicht ihr nicht.

"Wir werden eine Petition an den Bundestag starten", so Körner weiter. 2024 habe ihre Gemeinde 64 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energien erzeugt und verwendet. Doch um das starre Flächenziel zu erreichen, soll diese nun weitere 4 Prozent Gemeindeland für Windräder hergeben.