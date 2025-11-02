Zwei Attacken in einer Woche: Wolf holt sich trächtige Schafe von sächsischem Züchter

Görlitz - Seit 25 Jahren züchtet Christian Walther (61) Schwarzkopf- und Milchschafe aus Leidenschaft. In Rothenburg (bei Görlitz ) hat er seine Weide nach den bestehenden Vorgaben gegen Angriffe von Wölfen abgesichert. Dennoch wurden innerhalb von nur einer Woche vier Muttertiere gerissen.

Hobby-Hirte Christian Walther (61) beklagt zwei Wolfs-Angriffe in nur einer Woche. © Danilo Dittrich

Das Fell ist blutgetränkt, die aufgerissenen Leiber liegen auf der Schubkarre des Hirten. Zwei hochtragende Muttertiere, eines davon mit Zwillingen, wurden in der Nacht zum 28. Oktober gerissen: "Wir haben dann die Netze kontrolliert und zudem noch Flatterbänder eingearbeitet. Wir dachten, wir seien vorbereitet." Mitnichten.

Wenige Tage später schlug der Wolf wieder zu, riss erneut zwei trächtige Muttertiere. Die Herde ist von 15 Schwarzkopf- und Milchschafen auf elf geschrumpft.

90 Zentimeter "Mindestschutz" müssen die Zäune laut Vorgaben des Umweltlandesamts aufweisen, um im Falle eines Angriffs Geld zu erhalten. Dabei übernimmt der Freistaat sowohl "zu 100 Prozent" die Kosten für das Zaunmaterial, aber garantiert mit Aufstellung auch den Schadenersatz für gerissene Tiere.

"Dies gilt sowohl für Hobbyhalter als auch für Tierhalter im landwirtschaftlichen Haupt- oder Nebenerwerb", erklärt ein Sprecher.