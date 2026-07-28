Igel-Nachwuchs im Sommer: Das sollten Gartenbesitzer beachten

Zwickau - Igelbabys werden in Deutschland hauptsächlich in den Sommermonaten Juni bis August geboren. Dazu suchen sich die Igelmütter häufig ruhige Stellen für ihre Nester aus - auch in Gärten. Doch was macht man, wenn man solch ein Nest oder sogar ein Igelbaby findet? TAG24 hat bei den "Stachelnasen Zwickauer Land" nachgefragt.

Seit vier Jahren kümmern sich die "Stachelnasen" im Zwickauer Land um die Igelrettung. © Uwe Meinhold

Igelmütter bauen ihre Nester meistens unter Hecken, in Reisig- oder Laubhaufen, unter Holzstapeln oder in dichtem Bewuchs, erklärte Stephanie von den Stachelnasen.

Wer ein Nest findet, sollte dies auf keinen Fall öffnen, anfassen oder umsetzen. Der Bereich sollte stattdessen wieder so abgedeckt werden, wie er vorgefunden wurde, und anschließend möglichst weiträumig in Ruhe gelassen werden.

"Bei anhaltenden Störungen kann die Mutter flüchten und ihre Jungen im schlimmsten Fall zurücklassen", beschreibt Stephanie die Folge von zu großer Neugier.

Dennoch könnt Ihr den Igeln etwas Gutes tun. Stellt ihnen flache, standfeste Wasserschalen in schattigen Bereichen auf. Verzichtet dabei auf jeden Fall auf Milch. Dass Igel Milch vertragen, ist ein weitverbreiteter Irrglaube. Die Wasserschale sollte täglich gereinigt und mit frischem Wasser gefüllt werden.

Auch bei der Nahrung könnt Ihr helfen. Dafür eignet sich hochwertiges, fleischreiches Katzenfutter. An sehr heißen Tagen erweist sich jedoch Trockenfutter als praktischer, da das Nassfutter bei Wärme schnell verdirbt und Fliegen anzieht. Außerdem sollte das Futter nur in kleinen Mengen angeboten und regelmäßig erneuert werden.

Stellt die Trink- und Essensschalen nicht direkt zum Nest. So lockt Ihr keine Katzen, Füchse oder andere Fressfeinde in die Nähe des Nests. Aufgrund ihres guten Geruchssinns findet die Igelmutter die Futterstelle dennoch problemlos.