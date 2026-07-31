Alkoholverbot um zwei Jahre verlängert: Zwickauer Hotspot muss trocken bleiben

Zwickau - Kein Bier auf der Bank, kein Schnaps aus der Flasche: Auf dem Zwickauer Marienplatz bleibt Alkohol für weitere zwei Jahre tabu. Der Stadtrat machte in einer Sondersitzung kurzen Prozess.

Wegen Marienplatz: Zwickaus OB Constance Arndt (47, BfZ) hat "ihre" Stadträte aus dem Urlaub geholt. © Uwe Meinhold

Niemand stimmte gegen die Verlängerung, lediglich zwei Stadträte enthielten sich. Damit gilt das zunächst nur für einen Monat verhängte Verbot nun bis August 2028.

OB Constance Arndt (47, BfZ) brachte die Lage auf eine klare Formel: "Es ist ein Hotspot für viele Ordnungswidrigkeiten." Die Stadt habe dort mit "viel Vermüllung, Urinieren im städtischen Bereich", Vandalismus und zunehmenden Streitereien zu kämpfen.

Alkohol habe die Stimmung in den Gruppen immer wieder zusätzlich angeheizt. Ordnungsbürgermeister Sebastian Lasch (49, SPD) nannte den Marienplatz "einen innerstädtischen Brennpunkt", auf dem die Vorfälle über das "normale innerstädtische Geschehen hinausgehen".

Dabei sollte der frisch herausgeputzte Platz eigentlich ein neues Schmuckstück der Innenstadt werden. Doch ausgerechnet diese Aufenthaltsqualität wurde schnell zum Problem.

Vor allem nachmittags und abends trafen sich dort immer größere Gruppen. Zeitweise hielten sich bis zu 50 Menschen gleichzeitig auf dem Platz auf, so Bürgermeister Lasch.