Seit mehr als fünf Jahren: Diese Zwickauerin postet auf Instagram täglich ein Herz

Zwickau - Wenn am Valentinstag wieder Herzen auf Karten kleben und Pralinen rascheln, gibt es in Zwickau eine Frau, die nur müde lächelt. Annett Lang (56) aus Cainsdorf ist dem Herz längst verfallen - oder "infiziert", wie sie selbst sagt. Seit inzwischen rund 2000 Tagen, also rund fünfeinhalb Jahren, postet die Zwickauerin ohne Ausnahme täglich auf Instagram ein Herz.

Annett Lang (56) zeigt ihr Herz-Album: Seit 2000 Tagen postet die Zwickauer "Herzdame" täglich ein gefundenes Herz aus dem Alltag - ganz ohne Pause. © Ralph Kunz

"Ich sammle nun seit mehr als fünf Jahren ununterbrochen täglich. Täglich, ohne Ausnahme, habe ich ein Herz gepostet", erzählt sie. Und das Verrückte: Es klingt bei ihr nicht nach Stress, sondern nach einem kleinen Glücksritual.

Denn wer einmal anfängt, Herzen zu sehen, sieht sie plötzlich überall. "Wenn man sich da einmal drauf eingeschossen hat, dann fällt einem das dann auch leicht." Und wer das für romantischen Quatsch hält, hat die Rechnung ohne ihren Mann gemacht.

Der war nämlich der Auslöser. Vor etwa sechs Jahren ritzte er ihr morgens ein Herz in die Butter, bevor er zur Arbeit ging. Annett fotografierte es - und ab da ging's los. Erst ein Bild. Dann die Suche. Dann der tägliche Herz-Reflex.

Dabei sind das längst nicht nur die klassischen, perfekten Symbole. Annett findet Herzen im Essen, draußen, in Dingen, die eigentlich gar keine sein wollen. Flecken auf der Straße, eine Pfütze, eine zufällige Form, ein Schatten. Genau das ist der Zauber: "Es sind nicht nur Herzen, sondern auch eine Form wie ein Herz, die gar keine sein sollte."