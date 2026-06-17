Mehr Platz, länger, moderner: Dieser neue Zug düst ab jetzt durch Sachsen

Zwickau/Leipzig/Halle - Eine neue Bahn-Ära beginnt: Zwischen Halle und Zwickau sind seit einigen Tagen neue, hochmoderne Züge unterwegs. Pendler können sich freuen: Die Bahnen können deutlich mehr Fahrgäste transportieren, bieten zudem mehr Komfort.

Der Siemens Mireo ist seit einigen Tagen zwischen Halle und Zwickau unterwegs. Mit den Zügen wird eine neue Bahn-Ära eingeläutet. © Die Länderbahn

Grund für die neuen Züge ist ein Betreiberwechsel. Ab Dezember übernimmt die Länderbahn den Betrieb der S5 (Halle - Leipzig - Zwickau) und S5x (Expresszug). Bislang war die Deutsche Bahn (DB) für diese Strecke zuständig.



Mit dem Betreiberwechsel kommen auch neue Züge des Typs Siemens Mireo auf die Schiene. Diese sind deutlich länger als die "Talent 2"-Züge der DB. Wie die Länderbahn gegenüber TAG24 mitteilte, bieten die neuen Züge Platz für bis zu 900 Passagiere (Steh- und Sitzplätze). Bei den DB-Bahnen waren es etwa 600.



Vor allem im Innenraum des Zuges steht mehr Platz zur Verfügung. So wurde etwa auf Klappsitze verzichtet, dafür gibt es geräumigere Mehrzweckbereiche mit Polstern zum Anlehnen.

Ebenfalls neu: Auf den Zugtischen kann das Smartphone kabellos geladen werden. Alternativ stehen an jedem Sitzplatz Steckdosen unter den Sitzen bereit.

Zwar haben die "Talent 2"-Züge der DB ebenfalls Steckdosen, doch diese befinden sich über dem Fenster. Ist das Handy-Kabel zu kurz, hängt das Gerät in der Luft.