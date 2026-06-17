Mehr Platz, länger, moderner: Dieser neue Zug düst ab jetzt durch Sachsen

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Auf den Zugliegen S5 und S5x (Halle - Leipzig - Zwickau) sind neue Bahnen unterwegs. Diese sind länger, moderner und komfortabler als die vorherigen Fahrzeuge.

Von Fabian Windrich

Zwickau/Leipzig/Halle - Eine neue Bahn-Ära beginnt: Zwischen Halle und Zwickau sind seit einigen Tagen neue, hochmoderne Züge unterwegs. Pendler können sich freuen: Die Bahnen können deutlich mehr Fahrgäste transportieren, bieten zudem mehr Komfort.

Der Siemens Mireo ist seit einigen Tagen zwischen Halle und Zwickau unterwegs. Mit den Zügen wird eine neue Bahn-Ära eingeläutet.
Der Siemens Mireo ist seit einigen Tagen zwischen Halle und Zwickau unterwegs. Mit den Zügen wird eine neue Bahn-Ära eingeläutet.  © Die Länderbahn

Grund für die neuen Züge ist ein Betreiberwechsel. Ab Dezember übernimmt die Länderbahn den Betrieb der S5 (Halle - Leipzig - Zwickau) und S5x (Expresszug). Bislang war die Deutsche Bahn (DB) für diese Strecke zuständig.

Mit dem Betreiberwechsel kommen auch neue Züge des Typs Siemens Mireo auf die Schiene. Diese sind deutlich länger als die "Talent 2"-Züge der DB. Wie die Länderbahn gegenüber TAG24 mitteilte, bieten die neuen Züge Platz für bis zu 900 Passagiere (Steh- und Sitzplätze). Bei den DB-Bahnen waren es etwa 600.

Vor allem im Innenraum des Zuges steht mehr Platz zur Verfügung. So wurde etwa auf Klappsitze verzichtet, dafür gibt es geräumigere Mehrzweckbereiche mit Polstern zum Anlehnen.

Ebenfalls neu: Auf den Zugtischen kann das Smartphone kabellos geladen werden. Alternativ stehen an jedem Sitzplatz Steckdosen unter den Sitzen bereit.

Zwar haben die "Talent 2"-Züge der DB ebenfalls Steckdosen, doch diese befinden sich über dem Fenster. Ist das Handy-Kabel zu kurz, hängt das Gerät in der Luft.

Viel Platz für Fahrräder, dafür keine Klappsitze: Die neuen Bahnen bieten große Mehrzweckbereiche.
Viel Platz für Fahrräder, dafür keine Klappsitze: Die neuen Bahnen bieten große Mehrzweckbereiche.  © Die Länderbahn
Seit Mitte Juni sind einige der neuen Züge im Einsatz.
Seit Mitte Juni sind einige der neuen Züge im Einsatz.  © Die Länderbahn
Auf den Zugtischen kann das Smartphone kabellos geladen werden.
Auf den Zugtischen kann das Smartphone kabellos geladen werden.  © Hendrik Schmidt/dpa

Länderbahn testet den Zug-Betrieb vorab

Täglich sind vier der neuen Züge pro Richtung auf der Strecke unterwegs.
Täglich sind vier der neuen Züge pro Richtung auf der Strecke unterwegs.  © Hendrik Schmidt/dpa

Doch weshalb sind die neuen Bahnen jetzt schon unterwegs? Der Betreiberwechsel findet ja eigentlich erst am 13. Dezember statt.

Wie die Länderbahn mitteilte, rollen einige der neuen Züge bereits seit dem 14. Juni über die Schienen. "Der Einsatz der Mireos im Fahrgastbetrieb dient dazu, Erfahrungen zu sammeln, wie die vom Fahrplan vorgegebenen Zeiten zum Beispiel beim Rangieren oder bei Haltezeiten mit hohem Fahrgastwechsel funktionieren", teilte eine Pressesprecherin mit.

Auch Zugbegleiter und Lokführer sollen mit dem vorzeitigen Einsatz an die Strecke herangeführt werden. Aktuell sind vier tägliche Fahrten pro Richtung mit den neuen Zügen vorgesehen.

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Ab dem 13. Dezember sind dann ausschließlich die modernen Bahnen auf der Strecke unterwegs.

Titelfoto: Bildmontage: Die Länderbahn (2), Hendrik Schmidt/dpa

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