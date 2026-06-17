Mehr Platz, länger, moderner: Dieser neue Zug düst ab jetzt durch Sachsen
Zwickau/Leipzig/Halle - Eine neue Bahn-Ära beginnt: Zwischen Halle und Zwickau sind seit einigen Tagen neue, hochmoderne Züge unterwegs. Pendler können sich freuen: Die Bahnen können deutlich mehr Fahrgäste transportieren, bieten zudem mehr Komfort.
Grund für die neuen Züge ist ein Betreiberwechsel. Ab Dezember übernimmt die Länderbahn den Betrieb der S5 (Halle - Leipzig - Zwickau) und S5x (Expresszug). Bislang war die Deutsche Bahn (DB) für diese Strecke zuständig.
Mit dem Betreiberwechsel kommen auch neue Züge des Typs Siemens Mireo auf die Schiene. Diese sind deutlich länger als die "Talent 2"-Züge der DB. Wie die Länderbahn gegenüber TAG24 mitteilte, bieten die neuen Züge Platz für bis zu 900 Passagiere (Steh- und Sitzplätze). Bei den DB-Bahnen waren es etwa 600.
Vor allem im Innenraum des Zuges steht mehr Platz zur Verfügung. So wurde etwa auf Klappsitze verzichtet, dafür gibt es geräumigere Mehrzweckbereiche mit Polstern zum Anlehnen.
Ebenfalls neu: Auf den Zugtischen kann das Smartphone kabellos geladen werden. Alternativ stehen an jedem Sitzplatz Steckdosen unter den Sitzen bereit.
Zwar haben die "Talent 2"-Züge der DB ebenfalls Steckdosen, doch diese befinden sich über dem Fenster. Ist das Handy-Kabel zu kurz, hängt das Gerät in der Luft.
Länderbahn testet den Zug-Betrieb vorab
Doch weshalb sind die neuen Bahnen jetzt schon unterwegs? Der Betreiberwechsel findet ja eigentlich erst am 13. Dezember statt.
Wie die Länderbahn mitteilte, rollen einige der neuen Züge bereits seit dem 14. Juni über die Schienen. "Der Einsatz der Mireos im Fahrgastbetrieb dient dazu, Erfahrungen zu sammeln, wie die vom Fahrplan vorgegebenen Zeiten zum Beispiel beim Rangieren oder bei Haltezeiten mit hohem Fahrgastwechsel funktionieren", teilte eine Pressesprecherin mit.
Auch Zugbegleiter und Lokführer sollen mit dem vorzeitigen Einsatz an die Strecke herangeführt werden. Aktuell sind vier tägliche Fahrten pro Richtung mit den neuen Zügen vorgesehen.
Ab dem 13. Dezember sind dann ausschließlich die modernen Bahnen auf der Strecke unterwegs.
Titelfoto: Bildmontage: Die Länderbahn (2), Hendrik Schmidt/dpa