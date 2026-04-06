Sächsisches Autokino feiert 35. Geburtstag: "Ossi" machte Parkplatz zum Kult-Kino
Werdau - Entspannt im Auto sitzen, Popcorn und Co. snacken und nebenbei einen großen Blockbuster anschauen: So sieht ein Abend im Autokino Langenhessen (Werdau, Landkreis Zwickau) aus. Mittlerweile kann Autokino-Chef Andreas Osse (62) auf 35 Jahre Kinogeschichte zurückblicken.
Zu DDR-Zeiten stand der heute 62-Jährige als Spieler beim ETC Crimmitschau auf dem Eis, feierte unter anderem die bayerische Meisterschaft. Anfang der 90er beendete er seine Sportkarriere und widmete sich dem Kinogeschäft.
Bereits kurz vor der Wende rutschte er ins Filmbusiness. Damals arbeitete Osse - oder "Ossi", wie er sich selbst in Westdeutschland vorstellte - bei der Kreisfilmstelle im Capitol in Crimmitschau. Nach dem Mauerfall ging alles ganz schnell: Viele DDR-Kinos wurden geschlossen, nachdem sie von der Treuhand privatisiert wurden.
"Dann war die Frage: Geht man hier raus aus Ostdeutschland - oder macht man was draus?", erinnert sich Osse. Er hatte Anfang der 90er die Koberbachtalsperre im Visier. Damals gab es dort schon ein Freilichtkino - und vor allem einen großen Parkplatz. "Ich habe direkt gemerkt, dass dieser Ort Potenzial hat".
Die Idee zum Autokino wurde geboren. "Es war sozusagen eine Marktlücke - immer mehr ehemalige DDR-Bürger hatten ein Auto, gleichzeitig war die Sehnsucht nach guten Filmen groß." 1991 eröffnete das Autokino in Langenhessen. Der Start gelang: "Die Besucherzahlen waren gleich zu Beginn sehr gut", erinnert sich Osse.
In den Jahren danach wurde das Kino immer weiter ausgebaut - heute flimmern die Filme über drei Leinwände. Ein unglaublicher Erfolg verbuchte der ehemalige Eishockey-Spieler Anfang der 2000er. "'Der Schuh des Manitu' war der Besucher-Hit schlechthin, der erfolgreichste Film, den wir je hatten. Das hat uns einen wahnsinnigen Schub gegeben", sagt der 62-Jährige.
Autokino-Chef: "Saisonbetrieb ist nach wie vor schwierig"
Ein Markenzeichen hat das Kino bis heute behalten. Wer im Auto Snacks oder Getränke möchte, blinkt einfach. Dann saust Osse selbst aus Inlineskates heran und bringt Bratwurst, Popcorn oder Cola direkt ans Autofenster.
Ganz ohne Schwierigkeiten verlief die Geschichte des Kinos allerdings nicht. "Saisonbetrieb ist nach wie vor schwierig, wir hatten auch schwere Jahre", erklärt Osse. Besonders über einige Corona-Auflagen ärgert er sich bis heute: "Da gab es plötzlich Autokinos, die aus dem Boden geschossen sind. Diese durften öffnen. Die etablierten Autokinos mussten dagegen Anträge stellen."
Trotz aller Hürden geht es weiter: Von Mitte März bis Oktober flimmern auch in diesem Jahr wieder die Blockbuster über die Leinwände. Zum 35. Jubiläum gibt es sogar ein kleines Geschenk an die Besucher. "Am 3. und 4. Mai kommen alle für 6,50 Euro ins Autokino - Preise wie damals", kündigt Osse an. Ansonsten gelten die aktuellen Preise: 12 Euro für Erwachsene, 6,50 Euro für Kinder.
Wie lange wird es das Autokino noch geben? "Wir haben einen Pachtvertrag bis 2030", sagt der Betreiber. "Dann müssen wir sehen, was die nächsten Jahre bringen. Ich bin natürlich interessiert, das Kino weiterzuführen - aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen stimmen."
Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg (2)