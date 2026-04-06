Sächsisches Autokino feiert 35. Geburtstag: "Ossi" machte Parkplatz zum Kult-Kino

Werdau - Entspannt im Auto sitzen, Popcorn und Co. snacken und nebenbei einen großen Blockbuster anschauen: So sieht ein Abend im Autokino Langenhessen (Werdau, Landkreis Zwickau ) aus. Mittlerweile kann Autokino-Chef Andreas Osse (62) auf 35 Jahre Kinogeschichte zurückblicken.

Sobald die Dämmerung einsetzt, beginnt der Film im Autokino Langenhessen. Über eine UKW-Frequenz kommt der Ton ins Auto. © Sven Gleisberg

Zu DDR-Zeiten stand der heute 62-Jährige als Spieler beim ETC Crimmitschau auf dem Eis, feierte unter anderem die bayerische Meisterschaft. Anfang der 90er beendete er seine Sportkarriere und widmete sich dem Kinogeschäft.

Bereits kurz vor der Wende rutschte er ins Filmbusiness. Damals arbeitete Osse - oder "Ossi", wie er sich selbst in Westdeutschland vorstellte - bei der Kreisfilmstelle im Capitol in Crimmitschau. Nach dem Mauerfall ging alles ganz schnell: Viele DDR-Kinos wurden geschlossen, nachdem sie von der Treuhand privatisiert wurden.

"Dann war die Frage: Geht man hier raus aus Ostdeutschland - oder macht man was draus?", erinnert sich Osse. Er hatte Anfang der 90er die Koberbachtalsperre im Visier. Damals gab es dort schon ein Freilichtkino - und vor allem einen großen Parkplatz. "Ich habe direkt gemerkt, dass dieser Ort Potenzial hat".

Die Idee zum Autokino wurde geboren. "Es war sozusagen eine Marktlücke - immer mehr ehemalige DDR-Bürger hatten ein Auto, gleichzeitig war die Sehnsucht nach guten Filmen groß." 1991 eröffnete das Autokino in Langenhessen. Der Start gelang: "Die Besucherzahlen waren gleich zu Beginn sehr gut", erinnert sich Osse.

In den Jahren danach wurde das Kino immer weiter ausgebaut - heute flimmern die Filme über drei Leinwände. Ein unglaublicher Erfolg verbuchte der ehemalige Eishockey-Spieler Anfang der 2000er. "'Der Schuh des Manitu' war der Besucher-Hit schlechthin, der erfolgreichste Film, den wir je hatten. Das hat uns einen wahnsinnigen Schub gegeben", sagt der 62-Jährige.