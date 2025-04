Unfassbare Droh-Mail gegen Bürgermeisterin: "Denken Sie an Walter Lübcke"

Zwickau - Was für ein Schock! Als Bürgermeisterin Constance Arndt (47, Bürger für Zwickau) am Montag ihr Mail-Postfach öffnete, stach ihr eine Mail ins Auge. Absender: Adolf Hitler. Die Botschaft: Sie solle aufpassen und immer an den ermordeten Walter Lübcke (†65, CDU) denken. Die unfassbare Droh-Botschaft beschäftigt die 47-Jährige, gleichzeitig will sie sich nicht einschüchtern lassen.