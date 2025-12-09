Tarzan-Musical: Alexander Klaws fliegt in Zukunft mit seinem Sohn durch den Dschungel

Hamburg - Wie der Vater, so der Sohn: Alexander Klaws (42) wird gemeinsam mit seinem Sohn Lenny (8) beim Musical " Tarzan " in Hamburg durch den Dschungel fliegen.

Alexander Klaws (42) fliegt schon bald mit Sohn Lenny (8) im Musical "Tarzan" über die Dschungel-Bühne. © Johan Persson/Stage Entertainment/dpa

"Wir könnten nicht stolzer sein", sagte Klaws der dpa in Hamburg. Mit seinem Sohn einmal zusammen auf der Bühne zu stehen, hat sich der 42-Jährige zwar erträumt, aber nie gewagt, darüber zu sprechen.

"Mir ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass es seine eigene Entscheidung war", sagte Klaws, der vor 15 Jahren das erste Mal als Tarzan auf der Bühne stand.

Als der achtjährige Lenny in Stuttgart als Zuschauer im Saal saß, beobachtete er seinen Vater und den jungen Tarzan auf der Bühne genau – und war sofort Feuer und Flamme.

"Er hat nur noch die Songs gesungen, sich wie ein Affe bewegt und war total beeindruckt von dem kleinen Tarzan. Dann fragte er: Papa, kann ich das eigentlich auch machen?!", erinnerte sich Klaws.

Er ermutigte ihn zum Casting und Lenny erhielt schließlich die Zusage für die Tarzan-Schule in Hamburg, wo er auf die Rolle vorbereitet wurde. Auch auf Instagram verkündete der Sänger die Botschaft mit einem gemeinsamen Bild seines Sohnes im Tarzan-Kostüm.

"Gerade lagst du noch in meinen beiden Handflächen, hast mich mit großen fragenden Augen angeschaut und mir all dein Vertrauen geschenkt, dich immer zu beschützen und unendlich zu lieben", schreibt der stolze Vater dazu.

"Jetzt fliegen wir gemeinsam durch den Dschungel, in dem sich Mami und Papi kennengelernt haben. Worte können kaum beschreiben wie sehr ich dich liebe und wie stolz ich auf dich bin."