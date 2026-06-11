Kurz vor Premiere: Karl-May-Star stürzt beim Training vom Pferd!
Bad Segeberg - Gute Besserung statt großer Wildwest-Auftritt: Kurz vor der Premiere der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg gibt es eine überraschende Veränderung im Ensemble: Schauspieler Volker Zack (55), der in diesem Sommer als Sam Hawkens auf der Bühne stehen sollte, fällt aus!
Der Grund: Nach einem Sturz vom Pferd während des Reittrainings muss er sich in den kommenden Monaten schonen und kann deshalb nicht an der Inszenierung "Im Tal des Todes" teilnehmen.
Für Zack ist das Aus besonders bitter. Zweieinhalb Wochen hatte er bereits am Kalkberg geprobt. "Mein Herz blutet", erklärt der Schauspieler in einer Mitteilung. Die Arbeit mit dem Team habe ihm großen Spaß gemacht, umso schwerer falle ihm der Abschied.
Dennoch sei klar: "Die Gesundheit geht vor". Dem Ensemble wünscht er für die Saison viel Erfolg. Seinem Nachfolger drückt er ebenfalls die Daumen. Mit Dirc Simpson (59) kehrt ein echter Publikumsliebling auf die Freilichtbühne zurück. Der Schauspieler übernimmt ab sofort die Rolle des skurrilen Westmanns.
Für Simpson ist es bereits die achte Spielzeit in Bad Segeberg. In der Vergangenheit war er am Kalkberg unter anderem als Gangster Knox an der Seite von Martin Semmelrogge (70) zu sehen. Zuletzt stand er 2016 in Bad Segeberg auf der Bühne.
Volker Zack fällt bei Karl-May-Spielen aus: Sein Ersatz wegen Comeback emotional
Über sein überraschendes Comeback zeigt sich Simpson emotional. Die Nachricht habe ihn "richtig aus den Socken gehauen". Sogar ein Tränchen sei dabei geflossen, gesteht der Schauspieler. Seine erste Reaktion galt jedoch seinem Vorgänger: "Vor allem wünsche ich Volker erstmal gute Besserung. Ich fühle mit ihm."
"Im Tal des Todes" wird vom 27. Juni bis zum 6. September am Kalkberg aufgeführt. Insgesamt stehen 72 Vorstellungen auf dem Spielplan.
Titelfoto: Fotomontage: Hendrik Schmidt/dpa, Georg Wendt/dpa