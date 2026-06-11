Kurz vor Premiere: Karl-May-Star stürzt beim Training vom Pferd!

Bad Segeberg - Gute Besserung statt großer Wildwest-Auftritt: Kurz vor der Premiere der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg gibt es eine überraschende Veränderung im Ensemble: Schauspieler Volker Zack (55), der in diesem Sommer als Sam Hawkens auf der Bühne stehen sollte, fällt aus!

Schauspieler Volker Zack (55) ist bei den Proben vom Pferd gefallen und fällt deshalb in diesem Sommer bei den Karl-May-Spielen aus. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Der Grund: Nach einem Sturz vom Pferd während des Reittrainings muss er sich in den kommenden Monaten schonen und kann deshalb nicht an der Inszenierung "Im Tal des Todes" teilnehmen.

Für Zack ist das Aus besonders bitter. Zweieinhalb Wochen hatte er bereits am Kalkberg geprobt. "Mein Herz blutet", erklärt der Schauspieler in einer Mitteilung. Die Arbeit mit dem Team habe ihm großen Spaß gemacht, umso schwerer falle ihm der Abschied.

Dennoch sei klar: "Die Gesundheit geht vor". Dem Ensemble wünscht er für die Saison viel Erfolg. Seinem Nachfolger drückt er ebenfalls die Daumen. Mit Dirc Simpson (59) kehrt ein echter Publikumsliebling auf die Freilichtbühne zurück. Der Schauspieler übernimmt ab sofort die Rolle des skurrilen Westmanns.

Für Simpson ist es bereits die achte Spielzeit in Bad Segeberg. In der Vergangenheit war er am Kalkberg unter anderem als Gangster Knox an der Seite von Martin Semmelrogge (70) zu sehen. Zuletzt stand er 2016 in Bad Segeberg auf der Bühne.