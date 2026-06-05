Schüsse auf Sylt: Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige erlassen

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Nach den Schüssen auf einen Barber-Shop auf Sylt wurden die beiden Tatverdächtigen am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Zwei Haftbefehle wurden erlassen.

Von André Klohn

Sylt - Nach den Schüssen auf einen Barber-Shop auf der Insel Sylt wurden die beiden Tatverdächtigen am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Niebüll vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurden nun zwei Haftbefehle erlassen.

Am Mittwoch wurden mindestens drei Schüsse auf einen Barber-Shop abgegeben.
Am Mittwoch wurden mindestens drei Schüsse auf einen Barber-Shop abgegeben.  © Lea Albert/dpa

Gegen einen 15-Jährigen werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, gegen einen 23-Jährigen wegen Beihilfe, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der Erwachsene war nach Angaben der Staatsanwaltschaft nach seiner Festnahme am Mittwoch zunächst wieder freigelassen worden.

Dann habe er - vermutlich in Niebüll - randaliert und sei am Donnerstag erneut festgenommen worden. Den Jugendlichen habe die Polizei am Mittwoch in Gewahrsam genommen, weil er seine Wohnunterkunft eigenmächtig verlassen hatte.

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Erst am Donnerstag sei er als Tatverdächtiger festgenommen worden, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. 

Tatverdächtiger trug scharfe Schusswaffe bei sich

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. (Symbolfoto)
Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. (Symbolfoto)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Mittwochmittag waren in einer Einkaufsstraße mitten in Westerland auf Sylt mindestens drei Schüsse auf einen Barber-Shop abgegeben worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach Polizeiangaben niemand.

Der Jugendliche steht unter dringendem Verdacht, die Schüsse abgegeben zu haben. Er wurde danach am Bahnhof von Einsatzkräften aufgegriffen. Der 23-Jährige, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug, war bereits zuvor festgenommen worden.

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die weitere Aufklärung der Gesamtumstände sei Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben machte sie dazu nicht.

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Erstmeldung um 12.36 Uhr, aktualisiert um 15.19 Uhr.

Titelfoto: Lea Albert/dpa

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