Schüsse auf Sylt: Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige erlassen

Sylt - Nach den Schüssen auf einen Barber-Shop auf der Insel Sylt wurden die beiden Tatverdächtigen am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Niebüll vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurden nun zwei Haftbefehle erlassen.

Am Mittwoch wurden mindestens drei Schüsse auf einen Barber-Shop abgegeben. © Lea Albert/dpa

Gegen einen 15-Jährigen werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, gegen einen 23-Jährigen wegen Beihilfe, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der Erwachsene war nach Angaben der Staatsanwaltschaft nach seiner Festnahme am Mittwoch zunächst wieder freigelassen worden.

Dann habe er - vermutlich in Niebüll - randaliert und sei am Donnerstag erneut festgenommen worden. Den Jugendlichen habe die Polizei am Mittwoch in Gewahrsam genommen, weil er seine Wohnunterkunft eigenmächtig verlassen hatte.

Erst am Donnerstag sei er als Tatverdächtiger festgenommen worden, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.