Küche brennt lichterloh: Für zwei Hunde kommt jede Hilfe zu spät

Hitzhusen - Dramatische Szenen am Dienstagnachmittag in Hitzhusen ( Schleswig-Holstein ). Dichter Rauch quoll aus einem Wohnhaus, Flammen schlugen aus den Fenstern. Der Grund: Ein ausgedehnter Küchenbrand sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr .

Am Dienstagnachmittag rückten Einsatzkräfte wegen eines Küchenbrands aus. © Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Vorbeifahrende Passanten bemerkten zunächst starke Rauchentwicklung in der Hauptstraße. Daraufhin klopften und klingelten sie an der Haustür - allerdings ohne Reaktion.

Gegen 15.08 Uhr alarmierten die Passanten schließlich die Einsatzkräfte. Sofort rückte die Freiwillige Feuerwehr Hitzhusen sowie die Führungsgruppe des zweiten Zuges Amt Bad Bramstedt-Land an.

Auch Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Schon bei Eintreffen der ersten Kräfte zeigte sich: Die Lage war ernst! Aus der im Erdgeschoss gelegenen Küche schlugen Flammen, dichter Qualm hüllte das Gebäude ein.

Nachdem weitere Verstärkung gerufen wurde, kämpften die Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen – und hatten den Brand dank schnellen Eingreifens zügig unter Kontrolle.

Um sicherzugehen, dass sich das Feuer nicht ins Dach ausgebreitet hatte, wurde sogar eine Drohne eingesetzt. Die gute Nachricht: Der Dachstuhl blieb unversehrt.