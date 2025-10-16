OB-Kandidat wehrt sich gegen Vorwürfe, Extremisten unterstützt zu haben

Kiel - Aufregung im Wahlkampf : Der OB-Kandidat der Grünen, Samet Yilmaz (44), weist die Vorwürfe, Rechtsextremisten unterstützt zu haben, zurück. In einem Statement-Video auf Instagram zeigt er sich bestürzt.

Samet Yilmaz (44), Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, wehrt sich in einem Statement-Video auf Instagram gegen die Vorwürfe. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Screenshot Instagram/samet.yilmaz.kiel

Yilmaz soll laut "Spiegel"-Informationen wegen der Vorwürfe vor wenigen Wochen seinen Posten in der Abteilung für Verfassungsschutz verloren haben.



Jetzt äußert sich der OB-Kandidat der Grünen selbst zu den Anschuldigungen in einem Video auf Instagram: "Die aktuelle Berichterstattung über mich macht mich sehr betroffen", beginnt der 44-Jährige sein Statement.

Weiter findet er klare Worte zu den Vorwürfen: "Ich möchte eines ganz klar sagen: Ich verabscheue türkischen Nationalismus! Ich unterstütze keine Extremistinnen und Extremisten - ganz im Gegenteil."

Deswegen habe er sich bewusst in den Dienst der Verfassung gestellt, um die Demokratie zu schützen, erklärt Yilmaz weiter.

"Die Unterstellung, ich würde türkischen Nationalismus oder rechtsextreme Gruppen unterstützen, ist haltlos", so der gebürtige Kieler.