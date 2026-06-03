Heftiger Crash im Norden: Fahrer in Renault eingeklemmt, zwei Hubschrauber im Einsatz

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Am Mittwoch sind im Kreis Segeberg drei Autos in einen Unfall verwickelt gewesen. Mehrere Personen wurden verletzt. Auch Hubschrauber waren im Einsatz.

Von Jana Steger

Groß Kummerfeld - Heftiger Unfall in Schleswig-Holstein: Am Mittwochmorgen krachte es in der Nähe von Groß Kummerfeld (Kreis Segeberg). Mehrere Menschen wurden verletzt. Auch Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

Am Mittwoch sind in der Nähe von Groß Kummerfeld drei Autos in einen Unfall verwickelt gewesen.
Am Mittwoch sind in der Nähe von Groß Kummerfeld drei Autos in einen Unfall verwickelt gewesen.  © NEWS5 / Fabian Höfig

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Auto gegen 7.45 Uhr die K38 von Klein Kummerfeld in Richtung Groß Kummerfeld, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Person im Wagen die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort seitlich in das Heck eines entgegenkommenden Autos. Bei den beiden betroffenen Fahrzeugen handelte es sich um einen weißen Renault Mégane und einen schwarzen Mitsubishi Pajero.

Der zweite beteiligte Wagen verlor daraufhin ebenfalls die Kontrolle und fuhr über den Graben zurück auf die Straße.

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Dort stieß das Fahrzeug frontal mit einem dritten entgegenkommenden Auto, einem schwarzen Suzuki Vitara, zusammen. Dieser habe sich vorher hinter dem ersten, unfallverursachendem Fahrzeug befunden.

Unfall im Kreis Segeberg: Lebensgefahr noch nicht ausgeschlossen

Die Verletzten wurden nach dem Unfall in Krankenhäuser gebracht. (Symbolfoto)
Die Verletzten wurden nach dem Unfall in Krankenhäuser gebracht. (Symbolfoto)  © Julian Stratenschulte/dpa

Nach aktuellem Stand wurden bei dem Crash insgesamt vier Personen verletzt: zwei davon leicht, zwei schwer. Wie die Feuerwehr am Mittag mitteilte, konnten die Insassen des Mitsubishi und Suzuki, darunter ein Kind, die Unfallfahrzeuge selbstständig verlassen.

Der Fahrzeugführer des Renault wurde jedoch in seinem Unfallfahrzeug eingeklemmt und später durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit. Alle verletzten Personen wurden zunächst durch Ersthelfer vor Ort betreut.

Der leicht verletzte Fahrzeugführer des Suzuki wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Renault wurde schwerverletzt in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen, Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen werden.

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Für die Dauer des Einsatzes musste die Kreisstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Erstmeldung um 10.18 Uhr, aktualisiert um 11.48 Uhr.

Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig

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