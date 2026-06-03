Heftiger Crash im Norden: Fahrer in Renault eingeklemmt, zwei Hubschrauber im Einsatz

Groß Kummerfeld - Heftiger Unfall in Schleswig-Holstein : Am Mittwochmorgen krachte es in der Nähe von Groß Kummerfeld (Kreis Segeberg). Mehrere Menschen wurden verletzt. Auch Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

Am Mittwoch sind in der Nähe von Groß Kummerfeld drei Autos in einen Unfall verwickelt gewesen. © NEWS5 / Fabian Höfig

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Auto gegen 7.45 Uhr die K38 von Klein Kummerfeld in Richtung Groß Kummerfeld, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Person im Wagen die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort seitlich in das Heck eines entgegenkommenden Autos. Bei den beiden betroffenen Fahrzeugen handelte es sich um einen weißen Renault Mégane und einen schwarzen Mitsubishi Pajero.

Der zweite beteiligte Wagen verlor daraufhin ebenfalls die Kontrolle und fuhr über den Graben zurück auf die Straße.

Dort stieß das Fahrzeug frontal mit einem dritten entgegenkommenden Auto, einem schwarzen Suzuki Vitara, zusammen. Dieser habe sich vorher hinter dem ersten, unfallverursachendem Fahrzeug befunden.