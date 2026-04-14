Lkw kracht gegen mehrere Bäume: Fahrer wird eingeklemmt und schwer verletzt
Rickling - Schwerer Crash im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein): Am Dienstag ist ein 36-jähriger Mann auf einer Bundesstraße bei Rickling mit seinem Lkw samt Arbeitsbühne verunglückt. Er wurde schwer verletzt.
Wie der Kreisfeuerwehrverband Segeberg mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 9.20 Uhr auf der B205 hinter der Auffahrt Rickling in Fahrtrichtung Neumünster ereignet.
Aus noch ungeklärter Ursache war der Lkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen, gegen mehrere Bäume gekracht und schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen.
Der 36-Jährige wurde dabei in dem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht mehr eigenständig befreien. Die Feuerwehr musste ihn mithilfe mehrerer hydraulischer Stempel sowie Rettungsgeräte aus dem Wrack befreien.
Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam der Mann mit schweren Verletzungen in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus.
Die Feuerwehr war laut Mitteilung mit rund 35 Kräften für etwas mehr als eine Stunde im Einsatz. Die B205 musste während der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.
Titelfoto: Fotomontage: Kreisfeuerwehrverband Segeberg