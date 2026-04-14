Lkw kracht gegen mehrere Bäume: Fahrer wird eingeklemmt und schwer verletzt

Rickling - Schwerer Crash im Kreis Segeberg ( Schleswig-Holstein ): Am Dienstag ist ein 36-jähriger Mann auf einer Bundesstraße bei Rickling mit seinem Lkw samt Arbeitsbühne verunglückt. Er wurde schwer verletzt.

Der Lkw samt Arbeitsbühne kam von der Fahrbahn ab, krachte gegen mehrere Bäume und blieb auf der Seite liegen. © Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Wie der Kreisfeuerwehrverband Segeberg mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 9.20 Uhr auf der B205 hinter der Auffahrt Rickling in Fahrtrichtung Neumünster ereignet.

Aus noch ungeklärter Ursache war der Lkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen, gegen mehrere Bäume gekracht und schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen.

Der 36-Jährige wurde dabei in dem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht mehr eigenständig befreien. Die Feuerwehr musste ihn mithilfe mehrerer hydraulischer Stempel sowie Rettungsgeräte aus dem Wrack befreien.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam der Mann mit schweren Verletzungen in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus.