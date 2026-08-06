Opel kracht gegen Baum, überschlägt sich: Plötzlich schlagen Flammen aus Wagen

Lütau - Heftige Szene in Schleswig-Holstein : Am Mittwochabend krachte ein Mann mit seinem Auto zunächst gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

Am Mittwochabend ist ein 54-Jähriger mit seinem Opel auf der K70 verunfallt. © NEWS5 / Dominick Waldeck

Gegen 23 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Opel auf der K70 aus Lütau (Landkreis Herzogtum Lauenburg) kommend in Richtung Basedow unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Mann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte dort zunächst gegen einen Baum, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.

Dadurch geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte daraufhin mit einem weiteren Baum am rechten Fahrbahnrand. Anschließend schleuderte der Wagen samt Fahrer über die Fahrbahn auf die andere Seite, überschlug sich dabei und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Doch es kam noch dicker: Plötzlich ging der Opel in Flammen auf.