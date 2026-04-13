Vier Autos beschädigt und ein Schild gefällt! Junge Männer sorgen bei Unfall für Trümmerfeld

Glinde - Schwerer Unfall vor den Toren Hamburgs! Am Sonntagabend haben zwei junge Männer mit ihrem Opel Zafira in Glinde ( Kreis Stormarn ) ein wahres Trümmerfeld hinterlassen.

In Glinde haben zwei junge Männer bei einem Unfall mit ihrem Opel ein Trümmerfeld hinterlassen. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Wagen gegen 22.30 Uhr auf dem Oher Weg in Richtung Glindener Marktplatz unterwegs.

In einem Kreisverkehr verlor der Fahrer plötzlich die Kontrolle über den Opel, fuhr über die Mittelinsel und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort krachte der Wagen zunächst in einen geparkten VW Transporter, durch die Wucht des Aufpralls kollidierte das Auto zudem noch mit drei weiteren Fahrzeugen – einem BMW, einem Seat und einem Daimler – und fällte ein Verkehrsschild.

Die beiden Insassen, ein 20 und ein 21 Jahre alter Mann, wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Noch ist allerdings unklar, wer von beiden hinter dem Lenkrad gesessen hat.

Bei beiden Männern wurde ein starker Alkoholgeruch festgestellt, daher wurde eine Blutentnahme angeordnet.