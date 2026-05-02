VW Multivan kracht frontal in Wohnmobil: Eine Person tot, zwei Verletzte

Großenbrode - Schrecklich! Am Freitag ist eine Person bei einem Unfall im Kreis Ostholstein ( Schleswig-Holstein ) ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Der an dem Unfall beteiligte VW Multivan wurde durch die Kollision völlig zerstört. © Arne Jappe

Wie ein Sprecher der Leitstelle gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 16.35 Uhr auf der B207 zwischen Heiligenhafen und Großenbrode ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren ein VW Multivan und ein Wohnmobil aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen.

Der Aufprall war demnach so heftig, dass eine der beteiligten Personen noch an der Unfallstelle verstarb. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz, da aus einer Gasflasche aus dem Wohnmobil Gas entwich. Es wurde von den Einsatzkräften konzentriert abgelassen.