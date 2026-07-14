Zug kracht gegen Traktor: Mehrere Personen verletzt, Bahnstrecke gesperrt
Achterwehr - Schwerer Unfall auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Neumünster (Schleswig-Holstein): Am Dienstagnachmittag ist ein Zug der Nordbahn mit einem Traktor samt Anhängern zusammengestoßen.
Der Vorfall ereignete sich um kurz vor 14.30 Uhr, woraufhin die Strecke gesperrt wurde und die Bundespolizei zum Einsatzort ausrückte. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren umgehend vor Ort.
Nach ersten Erkenntnissen war der Traktor über einen technisch gesicherten Bahnübergang gefahren. So war der Übergang mit Rotlicht und Halbschranken ausgestattet. Der herannahende Zug leitete noch eine Schnellbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.
Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 64 Reisende im Zug, teilte die Polizei mit. Insgesamt 11 Fahrgäste wurden durch den Aufprall zwar leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Ein anschließender Krankenhausaufenthalt war jedoch nicht notwendig.
Doch eine Frau klagte über Schmerzen und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.
Bahn kollidiert mit Traktor in Achterwehr: Auch Zugpersonal verletzt
Auch das Zugpersonal blieb nicht unverletzt: Sowohl der Lokführer als auch ein Zugbegleiter zogen sich leichte Verletzungen zu. Angaben zum Gesundheitszustand des Traktorfahrers machte die Polizei nicht. Die Reisenden wurden wegen des Unfalls aus dem beschädigten Zug evakuiert. Schließlich wurde das Fahrzeug durch die Kollision stark beschädigt.
Nach aktuellem Stand ist die Bahnstrecke zwischen Kiel und Neumünster weiterhin gesperrt. Wie lange die Beeinträchtigung noch andauern wird, ist unklar.
Titelfoto: Fotomontage: Florian Sprenger