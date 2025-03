Premier League mit VPN schauen und überall live dabei sein!

✔ Günstigere Streaming-Abos – In manchen Ländern kosten Streaming-Dienste weniger als in Deutschland.

✔ Freier Zugriff auf alle Spiele – Verbinde Dich mit einem Server in einem Land, in dem die Premier League komplett verfügbar ist.

In Deutschland sind viele Spiele nur auf kostenpflichtigen Plattformen wie Sky oder DAZN verfügbar. In anderen Ländern gibt es jedoch günstigere oder sogar kostenlose Übertragungen. Doch diese sind mit einer regionalen Sperre versehen , sodass Du sie aus Deutschland nicht ohne Weiteres abrufen kannst.

Es gibt zahlreiche Anbieter, die die Premier League live übertragen – doch viele davon sind in Deutschland nicht frei verfügbar oder deutlich teurer. Mit einem Premier-League-Stream per VPN kannst Du Dich mit einem Server in einem Land verbinden, in dem die Spiele günstiger oder sogar kostenlos gezeigt werden.

Hier sind einige der wichtigsten Streaming-Dienste nach Ländern:

England: Sky Sports, TNT Sports

Sky Sports, TNT Sports USA: NBC Sports, Peacock TV

NBC Sports, Peacock TV Australien: Optus Sport

Optus Sport Kanada: fuboTV

fuboTV Indien: Hotstar

Mit einem VPN kannst Du Deinen virtuellen Standort ändern und auf diese internationalen Streams zugreifen – ganz ohne Einschränkungen.