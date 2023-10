500 Meter! Nationalmannschaft-Bergsteigerin (†37) stürzt im Himalaya in den Tod

Nepal - Sie war eine begeisterte Bergsteigerin und Teil der russischen Nationalmannschaft. Nun verlor Nadezhda Oleneva (†37) an einem 8000er im Himalaya ihr Leben.

Nadezhda Oleneva (37) war mit den Bergen verheiratet. © Screenshot/Instagram/nadya_oleneva

Das teilte der Cheftrainer der russischen Nationalmannschaft, Pawel Schabalin, gegenüber der russischen Nachrichtenagentur tass mit.

Zuvor wurde die Russin nach einem Sturz in einer Gletscherspalte auf dem 8.167 Meter hohen Mount Dhaulagiri vermisst.



Der Vorfall ereignete sich laut The Himalayan Times am Samstag in etwa 6.000 Meter Höhe, während ein dreiköpfiges russisches Team ohne Sherpa-Unterstützung kletterte.

Nach vorläufigen Angaben erfolgte der Aufstieg bei schlechtem Wetter und nahezu null Sicht, was die Ursache der Tragödie war.