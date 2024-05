Auf dem Eis ist sie der Superstar: Freundin von Jake Paul trifft überraschende Entscheidung!

Erst im Januar hat sich Jutta Leerdam (25) die Goldmedaille bei den Europameisterschaften über 1000 Meter gesichert. © Iris van den Broek/ANP/AFP

Die Freundin von Skandal-YouTuber und Boxer Jake Paul (27) hat sich dazu entschlossen, ihre Karriere zumindest vorerst auf eigene Faust fortzusetzen und ohne Team in die vorolympische Weltcup-Saison zu gehen, wie sie in einem Statement auf Instagram erklärte.

Angebote wären zwar durchaus bei der 25-Jährigen eingeflattert, doch "es war eine 50:50-Situation. Jeder Weg hatte seine Vorteile, jeder seine Nachteile", beschrieb die mehrfache Weltmeisterin ihren Gedankengang zum überraschenden Entschluss.

"Am Ende aber hätte mir das mehr genommen als ich zurückbekommen hätte. Und das ist auch in Ordnung", so Leerdam weiter.

Ihr sei bewusst, dass der Solo-Ritt nicht immer Spaß mache und mit Stress verbunden sei: "Ich werde manchmal einsam sein. Aber wenn ich gewinne, ist es das wert. Hohes Risiko, hohe Belohnung. Das ist das, was mir Energie gibt."

"Wenn ich alt bin, kann ich hoffentlich mit Stolz und ohne Reue auf meinen Karriereweg und meine Entscheidungen zurückblicken. Das ist für mich am wertvollsten. Es gibt so viele Zeichen, dass das genau das ist, was ich möchte", rechtfertigte die Gesamtweltcup-Vierte der vergangenen Saison über 1000 Meter ihre Entscheidung.