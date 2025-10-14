Ungewöhnlicher Aufruf: Munich Cowboys suchen neuen Trainer über Instagram

München - Als Trainer in der höchsten deutschen Football -Liga tätig zu sein, erfordert in der Regel einiges an Vorarbeit, viel Händeschütteln und auf Events Kontakte herstellen. Die Munich Cowboys bieten seit Dienstagvormittag eine Abkürzung an.

Wer wird neuer Teil der Cowboys-Crew? Per Instagram suchen die Trainer Verstärkung für ihr Team. © Munich Cowboys

Per Instagram bieten sie seit 8.45 Uhr eine Stelle in ihrem Coaching Staff an. Bewerbung reicht, um im Rennen zu sein.

"Ob du langjährige Erfahrung hast oder deine junge Coaching-Laufbahn auf eine neue Stufe stellen möchtest", heißt es in dem Beitrag.

Die Bewerbung als Assistant Coach, die man per E-Mail rausschicken kann, landet direkt im Postfach des Cheftrainers.

Das Team von Headcoach Christos Lambropoulos hatte es in der abgelaufenen Saison als "GFL Süd"-Vize bis ins Halbfinale um den GFL-Bowl – also der Meisterschaft der German Football League – geschafft.

Überraschend besiegten sie in der ersten Runde der Playoffs die favorisierten Berlin Rebels mit 44:31. Im Spiel um den Finaleinzug dann verloren sie allerdings deutlich gegen den späteren Champion, die Potsdam Royals.