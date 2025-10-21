Toter NFL-Star (†36): Diese tragischen Details kommen jetzt ans Licht

Oakland (USA) - Nach dem viel zu frühen Tod des einstigen NFL-Stars Doug Martin (†36) kommen immer mehr tragische Details ans Licht. Der ehemalige Runningback der Tampa Bay Buccaneers und der Oakland Raiders soll zuletzt schwerwiegende Probleme gehabt haben.

Doug Martin (†36, r.) lief für die Tampa Bay Buccaneers auf, gleich seine erste Saison wurde seine erfolgreichste. © Foto von BRIAN BLANCO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie die Polizeidirektion von Oakland am Montag mitteilte, spielten sich vor seinem Tod dramatische Szenen ab. "Martin war in einen Einbruch in einem Anwesen in Oakland involviert", heißt es.

Gleichzeitig ließ auch seine Familie über sein ehemaliges Management "Athletes First" eine Stellungnahme verbreiten, die noch mehr Licht ins Dunkel bringt. So habe der Ex-Footballer zuletzt an psychischen Problemen gelitten, die "sein Privat- und Berufsleben stark beeinträchtigten. Das war der eine Gegner, dem er nicht davonrennen konnte", heiß es mit Bezug auf seine Stammposition des Runningbacks.

In der Nacht, als er verstarb, habe sich die Familie vor dem Polizeieinsatz Hilfe suchend an die Beamten gewandt, da Martin aus seinem Haus geflohen war. "Doug fühlte sich überfordert und desorientiert", heißt es. Wenig später sei er dann in eine Wohnung eines Nachbarn zwei Häuser weiter eingedrungen. Dort wollten ihn die Beamten dann festnehmen, es kam zu einer Rangelei.

Dennoch gelang es den Beamten, den ehemaligen Profi-Sportler in Gewahrsam zu nehmen, dort sei er dann jedoch plötzlich nicht mehr ansprechbar gewesen. Man habe ihn dann sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb.